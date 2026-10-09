Hà Nội khởi công công viên Safari rộng gần 300 ha ở Ba Vì

Công viên Safari Ba Vì là một trong những dự án tiêu biểu thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ vừa được UBND TP Hà Nội công bố khởi công nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Công trình có quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn nằm ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì nhằm bảo đảm tách biệt hoàn toàn với không gian rừng đang được bảo tồn.

Dự án Công viên Safari Ba Vì chính thức được khởi công. Ảnh: Sun Group

Dự án được định hình thiết kế theo phong cách nhiệt đới với các khu chức năng chính bao gồm: Khu vực nuôi thả và chăm sóc động vật: Mô phỏng sinh cảnh tự nhiên, tạo môi trường sống tối ưu cho các loài động vật; Khu chức năng chuyên môn: Hệ thống phòng khám, trung tâm nghiên cứu và cơ sở giáo dục; Khu vực cộng đồng: Không gian trưng bày, triển lãm cùng các hoạt động giáo dục bảo tồn.

Đáng chú ý, dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh và mặt nước, đóng vai trò như một hành lang sinh thái tự nhiên. Mật độ xanh cao này không chỉ tạo không gian sống thân thiện cho các loài động vật mà còn góp phần cân bằng sinh thái cho khu vực ven chân núi Ba Vì. Ngoài ra, điểm nhấn hút khách của công viên là hệ thống các show diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án Safari Ba Vì thuộc nhóm 14 công trình khởi công mới trong tổng số 18 dự án tiêu biểu được Hà Nội triển khai đợt này. Việc đầu tư xây dựng dự án nằm trong định hướng mở rộng không gian du lịch chất lượng cao, tạo thêm điểm đến hấp dẫn ở cửa ngõ phía Tây.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn của Thủ đô. Công trình không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái mà còn đóng vai trò nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển bền vững.