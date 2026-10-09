Hà Nội khởi công công viên Safari Ba Vì và loạt dự án nghìn tỷ

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), chiều 9/10, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành, khởi công 18 dự án, công trình tiêu biểu (Ảnh: Quang Thái).

Nhóm dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối gồm dự án thành phần xây dựng đường song hành thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô; dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở; dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.

Nhóm hạ tầng giao thông còn có dự án thành phần 2 xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 gồm đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Đường song hành thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn xã Ô Diên (Ảnh: Hữu Thắng).

Dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì do Tập đoàn Sun Group triển khai có quy mô khoảng 299 ha với tổng đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía Tây Thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.

Công viên đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách/năm, hướng tới trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô, kiến tạo giá trị sống xanh bền vững.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì với tổng đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng (Ảnh: Chủ đầu tư).

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, có tổng vốn khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên tổng diện tích 125 ha.

Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha, gồm sân vận động đua ngựa, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, hệ thống chuồng nuôi, huấn luyện, chăm sóc ngựa và các hạng mục dịch vụ, kỹ thuật, cảnh quan. Tổ hợp còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng; hồ điều hòa rộng khoảng 22,5 ha góp phần tạo dựng không gian cảnh quan, sinh thái.

Dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm vui chơi, giải trí, du lịch mới cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực Sóc Sơn.

Ngoài ra, UBND Thành phố Hà Nội cũng công bố khởi công dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, dài hơn 1,7 km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên.

Bên cạnh đó, còn nhiều công trình quan trọng khác được khởi công như: đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 1,76 km, quy mô 4 làn xe, bố trí dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh hiện hữu; trong đó, phần cầu cạn dài gần 1,45 km, vượt qua các nút giao Huỳnh Tấn Phát và Thạch Bàn. Dự án hướng tới tổ chức giao thông liên tục, tách dòng phương tiện liên tỉnh, quá cảnh khỏi hệ thống giao thông mặt đất, đồng thời duy trì đường dưới cầu và đường gom hiện hữu để bảo đảm kết nối khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên có diện tích đất khoảng 23,87 ha, vùng nước phục vụ hoạt động khai thác cảng khoảng 112.310 m², tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng. Cảng được quy hoạch với chiều dài bến khoảng 600 m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 3.000 tấn, công suất khai thác khoảng 1 triệu tấn/năm đến năm 2030.

Dự án đầu tư cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền và Tập đoàn MIK làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư trên toàn tuyến sông qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Đôi bờ sông Nhuệ (Ảnh: Hữu Thắng).

Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô với tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng. Hệ thống thu gom lưu vực S3 có tổng chiều dài khoảng 24,09 km tuyến cống đường kính D300 - D1500, cùng các hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng. Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế 91.500 m³/ngày, có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000 m³/ngày.

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1. Toàn khu công nghiệp có diện tích hơn 449 ha, triển khai theo hai giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy liên kết, cộng sinh công nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong đợt 10/10 này, thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng, trong số này có 18 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển thủ đô. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Quang Thái).

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển thủ đô.

Ông Thắng cho biết, 18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công hôm nay có quy mô, tính chất khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm động lực phát triển cho thủ đô.