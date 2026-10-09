Hà Nội khởi công cảng thủy nội địa Giang Biên, mở thêm động lực cho hạ tầng logistics

Lễ khởi công Cảng thủy nội địa Giang Biên diễn ra trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Đây là một trong 17 công trình, dự án được thành phố Hà Nội tổ chức khởi công trong dịp này.

Phối cảnh Cảng thủy nội địa Giang Biên với quy mô gần 24ha, khu bến dài khoảng 600m.

Dự án được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa. Sự phát triển của các khu công nghiệp, đô thị và hoạt động thương mại đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với mạng lưới vận tải giữa Thủ đô với Hải Phòng, Quảng Ninh và các trung tâm sản xuất phía Bắc.

Trong bức tranh đó, Cảng thủy nội địa Giang Biên được định hướng trở thành điểm tập kết, xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa trên sông Đuống, qua đó mở thêm lựa chọn cho doanh nghiệp và chia sẻ áp lực với hệ thống đường bộ.

Lợi thế trên hành lang sông Đuống - sông Hồng

Với quy mô gần diện tích đất khoảng 238.727 m², tương đương 23,87 ha, cùng khoảng 112.310 m² vùng nước phục vụ hoạt động khai thác cảng. Tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng, chiều dài bến cảng khoảng 600m, công suất khai thác khoảng 1,0 triệu tấn/năm đến năm 2030. Dự án được kỳ vọng trở thành đầu mối tiếp nhận, tập kết và trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực.

Nằm trên hành lang sông Đuống và liên thông với hệ thống sông Hồng, Giang Biên có lợi thế tham gia mạng lưới giao thương đường sông giữa Hà Nội với Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc.

Vị trí này đặc biệt phù hợp với những nhóm hàng hóa có khối lượng lớn, vận chuyển theo lô và trên cự ly dài. Khi được vận hành hiệu quả, tuyến đường sông có thể bổ sung năng lực cho đường bộ, đồng thời tạo điều kiện phát triển mô hình vận tải đa phương thức của Thủ đô.

Mở tuyến hàng hóa từ Hà Nội tới cửa ngõ cảng biển

Vai trò của Giang Biên được xác định trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của dự án là khả năng hình thành thêm phương án lưu chuyển hàng hóa giữa Hà Nội và hệ thống cảng biển Hải Phòng.

Theo đó, hàng từ các khu công nghiệp, nhà máy, kho và trung tâm phân phối tại Hà Nội cùng vùng phụ cận có thể được gom bằng đường bộ về Giang Biên, sau đó chuyển sang đường sông để tới Hải Phòng. Ở chiều ngược lại, hàng nhập qua cảng biển có thể theo tuyến thủy về Giang Biên trước khi được phân phối tới Hà Nội và các địa phương lân cận.

Mô hình này cho phép phát huy lợi thế của từng phương thức: đường bộ đảm nhiệm khâu gom và phân phối ở cự ly phù hợp; đường thủy chuyên chở khối lượng lớn trên hành trình dài; đường biển đảm nhận luồng hàng liên vùng và quốc tế. Qua đó, chuỗi cung ứng có thêm lựa chọn thay vì phụ thuộc chủ yếu vào đường bộ trên toàn tuyến Hà Nội – Hải Phòng.

Nối dài hệ sinh thái logistics của Hateco Group

Dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco, Công ty Cổ phần Hateco Logistics và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cảng thủy nội địa thực hiện, tiếp nối định hướng đầu tư và phát triển vào hạ tầng cảng và logistics mà Hateco theo đuổi trong những năm gần đây.

Trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển, Hateco đã đầu tư và đưa vào khai thác Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại khu bến Lạch Huyện, Hải Phòng; đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư với dự án cảng container tại Liên Chiểu, Đà Nẵng, Cảng thủy nội địa Sông Chanh tại Quảng Ninh.

Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại khu bến Lạch Huyện – một trong những dự án hạ tầng cảng của Hateco.

Nếu cảng HHIT giữ vai trò đầu mối tại cửa ngõ hàng hải phía Bắc, cảng Giang Biên hướng tới chức năng gom, tập kết và phân phối hàng hóa tại khu vực Hà Nội. Hai vị trí ở những mắt xích khác nhau tạo điều kiện tổ chức dòng hàng theo hướng liên hoàn hơn, từ cửa ngõ xuất nhập khẩu vào sâu trong nội địa và ngược lại.

Theo đó, hàng qua Lạch Huyện có thêm khả năng tiếp tục hành trình bằng đường sông về Hà Nội trước khi phân phối tới các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất và thị trường tiêu dùng. Ở chiều xuất khẩu, nguồn hàng từ Thủ đô và vùng phụ cận có thêm phương án tiếp cận cửa ngõ cảng biển Hải Phòng. Sự bổ sung của Giang Biên vì vậy góp phần mở rộng chuỗi dịch vụ từ cảng biển đến cảng thủy nội địa, kho bãi, vận tải và phân phối hàng hóa.

Sau lễ khởi công, các hạng mục bến cảng, bãi hàng và hạ tầng kỹ thuật sẽ được triển khai theo kế hoạch, hướng tới hình thành một đầu mối vận tải thủy gắn với mạng lưới giao thông khu vực. Về dài hạn, hiệu quả khai thác của cảng Giang Biên sẽ phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa cảng với đường bộ, kho bãi, cảng cạn, các khu công nghiệp và những đầu mối logistics lân cận.

Cảng thủy nội địa Giang Biên là một mắt xích trong quá trình hoàn thiện cấu trúc này. Việc khởi công dự án không đơn thuần bổ sung thêm một bến cảng trên sông Đuống, mà mở thêm điều kiện để hình thành tuyến lưu chuyển hàng hóa giữa Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và cửa ngõ cảng biển Hải Phòng, qua đó nâng cao năng lực logistics và mở rộng không gian phát triển phía Đông Bắc Thủ đô.