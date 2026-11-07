Hà Nội khởi công 2 tuyến đường kết nối hạ tầng, giảm 'điểm nghẽn' giao thông

Ngày 7/11, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức lễ khởi công 2 công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn gồm: Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai; Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai.

Đây là 2 dự án quan trọng có tổng mức đầu tư gần 243 tỷ đồng được triển khai với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án giao thông. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy, dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai có tổng mức đầu tư 185,349 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 164 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 11,5 tỷ đồng. Dự án có chiều dài tuyến đường khoảng 435m, diện tích đất thu hồi dự kiến hơn 5.700m². Tuyến đường được thiết kế với chiều rộng nền đường 13,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 7,5m, vỉa hè hai bên rộng 6m. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cấp nước sạch, cây xanh và các hạng mục tổ chức giao thông đồng bộ. Đến nay, UBND phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 1 tổ chức và 9 hộ gia đình; đồng thời tiếp tục giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đối với dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai, tổng mức đầu tư là 57,528 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 52,3 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 36,41m, nền đường rộng 13,5m, mặt đường rộng 7,5m, được đầu tư đồng bộ hệ thống vỉa hè, thoát nước, cây xanh và chiếu sáng.

Đáng chú ý, việc giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt kết quả tích cực khi toàn bộ 14/14 hộ dân liên quan hoàn thành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai thi công, sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Hoàng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy nhấn mạnh, việc triển khai hai dự án không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, lãnh đạo phường Vĩnh Tuy yêu cầu Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đồng thời, các phòng, ban chuyên môn tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại, bảo đảm triển khai dự án liên tục, đồng bộ.

Đơn vị thi công tiến hành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Là người bị thu hồi toàn bộ diện tích đất của gia đình, bà Trần Thị Lý (80 tuổi, ở ngõ 16 Mạc Thị Bưởi) chia sẻ: Mặc dù bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nhưng với mong muốn sớm có một con đường thông thoáng cho người dân trong khu vực đi lại, bà Lý cùng các thành viên trong gia đình tự nguyện thực hiện bàn giao mặt bằng, chấp hành theo các chính sách của Nhà nước. Bà Lý cho biết, trong dự án này, gia đình bà được bố trí đền bù một căn nhà hơn 63 m2 và hiện gia đình bà đang sửa sang để sớm chuyển về ở ổn định tại đó.

Mong mỏi dự án sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, bà Nguyễn Thị Liên (ở ngõ 54, ngách 8, phố Mạc Thị Bưởi) cho biết, từ nhiều năm nay, trục đường Mạc Thị Bưởi thông sang ngõ 61 Lạc Trung thường xuyên bị tắc, gây khó khăn nhiều cho việc đi lại của nhân dân và đặc biệt là khó khăn cho trẻ em đi học. Nếu con đường này được thông thoáng, người dân trong khu vực được hưởng nhiều lợi ích nhờ sự đi lại dễ dàng, giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, phường Vĩnh Tuy phấn đấu sớm hoàn thành công trình đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai để đưa vào sử dụng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Qua đó, thực hiện kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn phường, tạo đà phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.