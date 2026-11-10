Hà Nội khô ráo, rét về đêm và sáng sớm

Hà Nội khô ráo, trời rét trong hai ngày tới. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 10 và sáng 11-11, Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Trưa và chiều 11-11, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất ở khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam thành phố 24-26 độ C, phía Tây 23-25 độ C.

Đêm 11 và ngày 12-11, Hà Nội nhiều mây, khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây có lúc có mưa, mưa rào, lượng mưa 5-10mm. Khu vực trung tâm trời lạnh; phía Bắc, phía Nam và phía Tây rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, riêng phía Tây 17-19 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất toàn thành phố giảm còn 21-23 độ C.

Đêm 12 và sáng 13-11, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 14 đến 17-11, thành phố không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 17 đến ngày 20-11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa rào rải rác trong đêm 17 và ngày 18-11, sau có mưa vài nơi.

Các khu vực khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 10-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và tiếp tục mở rộng trong chiều tối cùng ngày. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, thành phố Huế trời lạnh. Đêm 10 và ngày 11-11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, thành phố Huế 19-21 độ C. Đêm 11 và ngày 12-11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tăng lên 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to. Từ 7h đến 15h ngày 10-11, lượng mưa tại trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) đạt 254,8mm, Đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) 247,8mm, Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) 245,2mm.

Từ chiều tối 10 đến đêm 11-11, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Thành phố Huế và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Từ ngày 12-11, mưa lớn tại Trung Bộ giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong ba giờ. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá tại thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ở cấp 2. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, đêm 10-11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-4m, biển động. Ngày 11-11, gió giảm dần. Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 4-6m, biển động mạnh.