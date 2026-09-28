Hà Nội: Khảo sát toàn diện các điểm ùn tắc giao thông

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh với nhiều kết quả bứt phá cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh kết nạp được 2.855 đảng viên, đạt 92,51% chỉ tiêu năm. Con số ấn tượng này đã phản ánh rõ nét tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, khẳng định sức hút, uy tín của Đảng, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại địa phương.