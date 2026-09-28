Hà Nội: Khảo sát toàn diện các điểm ùn tắc giao thông
Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn trong tháng 10 và 11/2026. Hoạt động nhằm đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp xử lý những điểm nghẽn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khao-sat-toan-dien-cac-diem-un-tac-giao-thong-419700.htm