Hà Nội: Khảo sát toàn diện các điểm ùn tắc giao thông

Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ khảo sát toàn diện các điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Lê Khánh

Theo kế hoạch, nội dung khảo sát tập trung vào các điểm, tuyến thường xuyên ùn tắc; những vị trí còn tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông; các khu vực có xung đột giao thông và những dự án đang thi công, rào chắn, chiếm dụng lòng đường, mặt đường gây ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Thời kỳ khảo sát được tính từ ngày 1-3-2026 đến thời điểm khảo sát. Trường hợp cần thiết, Ban Đô thị sẽ sử dụng thêm số liệu các năm trước để đối chiếu, đánh giá diễn biến ùn tắc và hiệu quả của các giải pháp đã triển khai.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá việc tổ chức phân luồng, phân làn, tổ chức giao thông tại các nút giao; điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn và các thiết bị báo hiệu giao thông. Ban Đô thị cũng xem xét hiệu quả ứng dụng camera, dữ liệu GPS và các giải pháp công nghệ trong theo dõi, điều hành giao thông.

Đối với những điểm ùn tắc đã được xử lý, Đoàn khảo sát sẽ đánh giá tình hình trước và sau khi thực hiện giải pháp, khả năng cải thiện năng lực thông hành, đồng thời làm rõ tình trạng tái ùn tắc hoặc ùn tắc dịch chuyển sang khu vực lân cận. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất hiệu quả của từng phương án, tránh việc xử lý một điểm nhưng phát sinh điểm nghẽn mới.

Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ khảo sát tác động của các công trình đang thi công đối với giao thông. Ảnh: Tuấn Lương

Đáng chú ý, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ khảo sát tác động của các công trình đang thi công đối với giao thông. Nội dung tập trung vào phạm vi, thời gian rào chắn; diện tích lòng đường, mặt đường còn lại dành cho phương tiện; phương án phân luồng và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu cũng được xem xét trong trường hợp không thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông hoặc phạm vi, thời gian rào chắn đã được chấp thuận.

Việc khảo sát được thực hiện kết hợp nghiên cứu hồ sơ, số liệu, dữ liệu camera, GPS với khảo sát trực tiếp tại hiện trường; đồng thời tổng hợp phản ánh của báo chí, kiến nghị của cử tri và tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để có thêm cơ sở đánh giá.

Qua khảo sát, Ban Đô thị sẽ làm rõ những tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; phân loại các giải pháp theo hướng có thể xử lý ngay bằng tổ chức giao thông hoặc cần cải tạo, đầu tư hạ tầng. Đối với từng nhóm vấn đề, yêu cầu đặt ra là xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn xử lý.

Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, làm cơ sở phục vụ công tác giám sát, kiến nghị các giải pháp xử lý ùn tắc giao thông trên địa bàn.