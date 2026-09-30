Hà Nội khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ công ở 3 lĩnh vực

Theo kế hoạch, việc khảo sát tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: Giáo dục và đào tạo, y tế và đất đai, nhằm đo lường một cách khoa học, khách quan và có hệ thống mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Hà Nội khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự cung ứng dịch vụ công thuộc một số lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị. Ảnh: PV

Kết quả khảo sát nhằm phản ánh hiệu quả phục vụ, mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực được lựa chọn; đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu và thông tin phản hồi đa chiều để các cơ quan quản lý nhận diện những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế trong quá trình cung ứng dịch vụ công. Qua đó, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Việc đo lường sự hài lòng cũng góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn kết kết quả đo lường với công tác đánh giá, xếp loại, thi đua - khen thưởng.

Đối tượng khảo sát tại các sở, cơ quan tương đương sở là cá nhân, người đại diện tổ chức đã giao dịch thủ tục hành chính tại Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội từ ngày 1-1-2026 đến thời điểm khảo sát trong 3 lĩnh vực.

Tại UBND các xã, phường, đối tượng khảo sát gồm người dân đại diện hộ gia đình từ đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi, biết đọc, biết viết; cá nhân, người đại diện tổ chức đã giao dịch thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước thành phố Hà Nội từ ngày 1-1-2026 đến thời điểm khảo sát.

Theo từng lĩnh vực, đối tượng khảo sát gồm giáo viên, học sinh cấp 3, phụ huynh học sinh; bệnh nhân nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân; người dân đã và đang thực hiện dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc khảo sát được tiến hành tại các cơ sở, địa điểm phù hợp với từng lĩnh vực. Lĩnh vực giáo dục khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các điểm hỗ trợ dịch vụ hành chính công số, trường học và hộ gia đình. Lĩnh vực y tế được khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các điểm hỗ trợ dịch vụ hành chính công số, bệnh viện, trung tâm y tế và hộ gia đình. Lĩnh vực đất đai khảo sát tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, các điểm phục vụ hành chính công xã, phường và hộ gia đình.

Thời gian khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12-2026; thời kỳ thu thập thông tin đánh giá sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công thuộc 3 lĩnh vực từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026.

Nội dung phiếu khảo sát được xây dựng dựa trên các yếu tố, tiêu chí đo lường sự hài lòng, gồm: Tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, đất đai; cơ sở vật chất và trang thiết bị; chất lượng dịch vụ; thái độ cán bộ; tiếp nhận, xử lý phản ánh và cải tiến dịch vụ.

Tổng số phiếu khảo sát năm 2026 là 14.950 phiếu, trong đó 7.475 phiếu khảo sát trên nền tảng trực tuyến, chiếm 50%; 7.475 phiếu khảo sát bằng phiếu giấy, chiếm 50%. Việc phân bổ cỡ mẫu được thực hiện phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, đặc thù của thành phố.

Thành phố thực hiện chọn mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu về người dân, đại diện tổ chức đã giao dịch thủ tục hành chính từ ngày 1-1-2026, với các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, ngẫu nhiên phân tầng và lựa chọn đại diện phù hợp với quy mô mẫu, địa bàn và thời gian khảo sát.

Với khảo sát trực tuyến, điều tra viên liên hệ, mời người dân tham gia và hướng dẫn truy cập đường link hoặc mã QR code để tự trả lời phiếu trên phần mềm khảo sát cải cách hành chính của thành phố.

Kết quả đo lường mức độ hài lòng được phân loại theo 4 mức: Tốt từ 90% trở lên; khá từ 70% đến dưới 90%; trung bình từ 50% đến dưới 70%; kém dưới 50%.