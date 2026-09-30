Hà Nội khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại các sở và xã, phường

Thanh tra đối với 5 dự án tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh do Công ty CP đầu tư Nam Long và các đơn vị liên quan làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, về quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư và điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh…