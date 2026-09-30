Hà Nội khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại các sở và xã, phường
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-khao-sat-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-to-chuc-ve-chat-luong-phuc-vu-tai-cac-so-va-xa-phuong-1758930.html