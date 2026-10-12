Hà Nội khảo sát đánh giá cải cách hành chính năm 2026

Theo đó, thông qua điều tra xã hội học, thành phố hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của các ngành, các cấp, người dân trong công tác cải cách hành chính; đồng thời xác định điểm đánh giá kết quả cải cách hành chính thông qua kết quả điều tra, làm căn cứ cấu thành Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động này cũng nhằm thu thập thông tin, ý kiến đánh giá đồng bộ, khách quan, khoa học, toàn diện và phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đề ra giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của thành phố và từng đơn vị.

Theo kế hoạch, đối với các sở, cơ quan tương đương sở, đối tượng điều tra xã hội học gồm đại biểu HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường; trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc UBND các xã, phường và người dân. Ý kiến của người dân được tích hợp từ kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS) thuộc thành phố Hà Nội.

Đối với UBND các xã, phường, đối tượng khảo sát gồm đại biểu HĐND xã, phường; giám đốc, thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và người dân thông qua kết quả đo lường Chỉ số SIPAS.

Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 1-1-2026 đến thời điểm điều tra, tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong năm 2026. Thời gian tổ chức điều tra xã hội học từ tháng 9 đến tháng 12-2026.

Nội dung phiếu khảo sát đối với cán bộ, công chức, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được xây dựng dựa trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Quyết định số 5666/QĐ-UBND ngày 17-11-2025 của UBND thành phố. Đối với nhóm đối tượng là người dân, nội dung phiếu được xây dựng theo các nội dung, yếu tố, tiêu chí quy định tại Quyết định số 5997/QĐ-UBND ngày 2-12-2025 của UBND thành phố.

Việc khảo sát cán bộ, công chức, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện trực tuyến, có định danh trên Hệ thống trực tuyến điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính của thành phố. Đối với người dân, kết quả điều tra được tích hợp từ khảo sát, đo lường Chỉ số SIPAS năm 2026.

Kết quả điều tra sẽ được xử lý, tổng hợp và tính điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định. Việc tổng hợp, tính toán được thực hiện tự động trên hệ thống phần mềm của thành phố.

Theo tiến độ triển khai, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội xây dựng phương án khảo sát, điều tra và mẫu phiếu. Trong tháng 10-2026, Sở Nội vụ tổng hợp danh sách đối tượng khảo sát; tổ chức giám sát điều tra xã hội học và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống phục vụ công tác điều tra.

Đến tháng 1-2027, kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2026 sẽ được tổng hợp trên hệ thống và cập nhật vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính chung (PAR INDEX). Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm xây dựng báo cáo nghiên cứu, phân tích kết quả điều tra năm 2026 và gửi UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc diện điều tra chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ các tiêu chí đánh giá. Việc triển khai phải đáp ứng yêu cầu tại Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 22-5-2026, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị và toàn thành phố.