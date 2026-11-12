Hà Nội khảo sát chung: Thêm căn cứ điều chỉnh việc dạy và học

Hơn 400 học sinh lớp 4 Trường TH và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) tham gia khảo sát ngày 11-11-2026. Ảnh: Lê Nguyễn

Hoạt động không chỉ giúp học sinh làm quen với hình thức kiểm tra chung mà còn tạo thêm căn cứ để gia đình, nhà trường nhìn nhận năng lực học tập của các em, từ đó có những điều chỉnh phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thêm trải nghiệm cho học sinh

Hôm qua (11-11), hơn 312.000 học sinh lớp 4 và lớp 7 tại Hà Nội tham gia khảo sát chung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Học sinh lớp 4 làm bài môn tiếng Việt và toán; học sinh lớp 7 làm bài môn ngữ văn và toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy.

Qua ghi nhận trên một số diễn đàn, phụ huynh có con đang học lớp 4 và lớp 7 nhìn chung bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ hoạt động khảo sát. Theo các phụ huynh, việc này giúp học sinh làm quen với hình thức kiểm tra thống nhất, đồng thời tạo thêm căn cứ để gia đình nhìn nhận năng lực học tập của con. Một số ý kiến cho rằng đề môn tiếng Việt lớp 4 có phần dài so với học sinh ở lứa tuổi này, các em cần thêm thời gian đọc hiểu yêu cầu và hoàn thành bài.

Phụ huynh Nguyễn Quỳnh Chi, có con học tại Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho rằng, khảo sát chung giúp gia đình có thêm căn cứ nhìn nhận năng lực của con trong tương quan với mặt bằng chung của lớp, trường và toàn thành phố. Qua kết quả khảo sát, phụ huynh có thể nhận diện những nội dung con làm tốt, những mặt còn hạn chế để phối hợp với nhà trường có cách hỗ trợ phù hợp. Bà mong thành phố tiếp tục duy trì hoạt động này, giúp học sinh rèn kỹ năng và phụ huynh theo dõi rõ hơn quá trình tiến bộ của con.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng), hơn 300 học sinh lớp 4 đã hoàn thành bài khảo sát. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa cho biết, công tác tổ chức được thực hiện đúng tiến độ, quy định và bảo đảm an toàn. Khi có kết quả, nhà trường sẽ rà soát, đánh giá để điều chỉnh phương pháp dạy học, đồng thời có giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm học sinh, nhất là những em còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng.

Bà Nguyễn Phương Hoa nhấn mạnh, kết quả khảo sát không phải căn cứ đánh giá, xếp loại học sinh. Bài làm được làm phách, tổ chức chấm chéo và gửi kết quả về phường Vĩnh Hưng theo quy định. Bà mong muốn thành phố tiếp tục tổ chức những đợt khảo sát tương tự để học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm hình thức kiểm tra chung, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng và tâm lý làm bài.

Nguyễn Trà Vân, học sinh lớp 4A7, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) cho biết, ban đầu em có chút lo lắng vì chưa từng tham gia một đợt khảo sát có quy trình tổ chức nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm bài, em không cảm thấy áp lực hay căng thẳng. Giáo viên coi khảo sát nghiêm túc nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho học sinh.

Còn em Trần Anh Tuấn, học sinh Trường Trung học cơ sở Long Biên (phường Long Biên) chia sẻ, qua bài khảo sát, em nhận thấy mình cần củng cố thêm kiến thức và cải thiện kỹ năng làm bài.

Với môn ngữ văn, khi gặp ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, học sinh cần rèn khả năng đọc hiểu, vận dụng kiến thức và phân bổ thời gian hợp lý. Tuấn dự định đọc thêm sách, tài liệu, quan tâm hơn đến các vấn đề thời sự để tích lũy kiến thức, hỗ trợ việc học môn ngữ văn.

Căn cứ để điều chỉnh việc dạy và học

Đánh giá bước đầu về đợt khảo sát diện rộng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Đào Tân Lý cho biết, các công việc được triển khai cơ bản đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Hoạt động nhận được sự đồng tình, đánh giá tích cực của phụ huynh, nhân dân và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chính quyền các xã, phường cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong quá trình tổ chức.

Học sinh Trường TH và THCS Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) tham gia khảo sát. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo ông Đào Tân Lý, khâu chấm bài và tổng hợp kết quả chưa hoàn tất nên chưa thể đánh giá đầy đủ về kết quả khảo sát. Tuy nhiên, hoạt động đã tạo cơ hội để các nhà trường, địa phương nhìn nhận chất lượng giáo dục của đơn vị mình.

Khi có kết quả, ngành Giáo dục và các địa phương sẽ có căn cứ phân tích, xác định những nội dung cần phát huy, những mặt cần cải thiện để có giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.

Về đề khảo sát, ông Đào Tân Lý đánh giá các đề được xây dựng công phu, có ma trận kiến thức hợp lý, tập trung vào những nội dung trọng tâm nhưng vẫn bao quát nhiều mảng kiến thức. Các câu hỏi không chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ mà còn chú trọng kỹ năng đọc hiểu, viết và vận dụng kiến thức. Đặc biệt, ngữ liệu trong đề tiếng Việt lớp 4 và ngữ văn lớp 7 được lựa chọn có chất lượng, tạo điều kiện để học sinh thể hiện khả năng cảm thụ, tư duy và diễn đạt.

Trước một số ý kiến cho rằng đề kiểm tra hơi dài, ông Lý cho rằng học sinh cần thêm trải nghiệm làm bài để rèn kỹ năng đọc kỹ yêu cầu, xác định đúng nhiệm vụ và phân bổ thời gian hợp lý. Chẳng hạn, ở phần viết, đề chỉ yêu cầu học sinh viết một đoạn văn chứ không phải hoàn thành cả bài văn như cách các em thường làm. Vì vậy, học sinh cần chú ý dung lượng và yêu cầu cụ thể của đề, tránh dành quá nhiều thời gian cho một nội dung.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Đào Tân Lý cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các nội dung theo Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kiểm tra, đánh giá. Sở sẽ tổ chức ra đề chung kiểm tra cuối học kỳ và cuối năm học đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Kinh nghiệm từ đợt khảo sát vừa qua sẽ là cơ sở để ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức các đợt kiểm tra tiếp theo.