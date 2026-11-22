Theo Kế hoạch số 449/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành, hoạt động khảo sát nhằm đánh giá kết quả phát triển Thủ đô dưới góc nhìn của người dân, đồng thời phản ánh mức độ tiếp cận dịch vụ, thụ hưởng chính sách, sự an toàn và chất lượng cuộc sống thực tế. Đây cũng là cơ sở dữ liệu thực tiễn để phục vụ việc đánh giá hiệu quả chính sách, công tác quản trị cấp cơ sở và định hướng giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Hà Nội khảo sát chỉ số hạnh phúc của gần 9.000 người dân. Ảnh: Trung Nguyễn

Đối tượng tham gia khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi và đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, cuộc khảo sát không giới hạn ở người có hộ khẩu thường trú mà mở rộng tới người đăng ký tạm trú, người thuê nhà và lao động di cư cư trú từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm khảo sát.

Tổng quy mô khảo sát trực tiếp dự kiến khoảng 8.860 phiếu hoàn thành, tương đương khoảng 1‰ dân số Thủ đô. Trong đó, 51 phường được phân bổ 4.240 phiếu và 75 xã được phân bổ 4.620 phiếu. Tại mỗi tổ dân phố hoặc thôn được chọn, mục tiêu hoàn thành đạt khoảng 25–30 phiếu.

Quá trình thu thập thông tin được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp qua phiếu giấy được mã hóa trước khi nhập liệu. Kế hoạch quy định điều tra viên tuyệt đối không được gợi ý, định hướng hay trả lời thay người dân nhằm đảm bảo tính khách quan. Thông tin đánh giá ghi nhận trải nghiệm cuộc sống của người dân từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm làm khảo sát.

Bộ Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội (HHI) gồm 50 tiêu chí, được cấu trúc theo 5 trụ cột chính: Đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển; Mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội; Các dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi; Văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống; Quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội. Mỗi trụ cột bao gồm 10 tiêu chí.

Chỉ số được tính toán và công bố theo thang điểm 10, điểm càng cao phản ánh mức độ hài lòng và hạnh phúc càng lớn. Từng tiêu chí sử dụng thang đo 5 mức độ: Rất kém (2 điểm), Kém (4 điểm), Trung bình (6 điểm), Tốt (8 điểm) và Rất tốt (10 điểm). Điểm của từng trụ cột là trung bình cộng của 10 tiêu chí thành phần, và chỉ số chung HHI là trung bình cộng của 5 trụ cột.

Ngoài bảng hỏi định lượng, phiếu khảo sát còn tích hợp các câu hỏi mở nhằm thu thập tâm tư, nhu cầu và kỳ vọng của người dân gửi gắm tới chính quyền các cấp. Kết quả khảo sát cũng sẽ được đối chiếu với các số liệu thống kê khách quan về thu nhập, y tế, giáo dục, giao thông và môi trường để kiểm định độc lập trước khi hoàn thiện báo cáo.