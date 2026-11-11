Hà Nội khảo sát chất lượng với lớp 4 và 7: Nhận diện chất lượng, điều chỉnh phương pháp dạy - học

Học sinh chuẩn bị vào phòng kiểm tra. Ảnh: Lê Nguyễn

Tại các điểm khảo sát, học sinh làm bài trong không khí nghiêm túc, nhẹ nhàng, không áp lực. Hoạt động giúp ngành Giáo dục có thêm dữ liệu điều chỉnh dạy học, đồng thời giúp học sinh làm quen với cách đánh giá tập trung.

Học sinh tập dượt với cách thức khảo sát

Có mặt tại sân Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) từ khá sớm, em Nguyễn Trà Vân, học sinh lớp 4A7, cho biết em đã được cô giáo phổ biến về ý nghĩa đợt khảo sát và hướng dẫn những việc cần thực hiện khi làm bài. Dù hơi hồi hộp vì lần đầu tham gia một đợt khảo sát chung, Vân không quá lo lắng. Em hiểu đây là dịp để làm quen với cách thức tổ chức, rèn tâm lý và có thêm kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo.

Sau khi hoàn thành bài khảo sát, em Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 7A1 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Ngạc (phường Đông Ngạc) chia sẻ, ban đầu em có chút lo lắng khi nghe thông tin về đợt khảo sát. Tuy nhiên, sau khi được thầy cô giải thích, em hiểu đây là dịp để mỗi học sinh nhìn lại việc học, nhận ra những nội dung còn hạn chế để cố gắng hơn, chứ không phải kỳ thi nhằm đánh giá, xếp loại trong học bạ.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 4 làm bài môn tiếng Việt và toán; học sinh lớp 7 làm bài môn ngữ văn và toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy. Mỗi trường có học sinh thuộc diện khảo sát được bố trí thành một điểm khảo sát độc lập, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, năm học 2026-2027, Hà Nội có hơn 152.000 học sinh lớp 4 và gần 160.000 học sinh lớp 7 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hơn 400 học sinh lớp 4 Trường TH và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) tham gia khảo sát. Ảnh: Lê Nguyễn

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng), hơn 300 học sinh lớp 4 tham gia khảo sát tại 14 phòng. Bà Nguyễn Phương Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết học sinh được sắp xếp trộn trong toàn khối; mỗi phòng có 2 cán bộ coi khảo sát, tổng số 28 người. Phần lớn các phòng bố trí 24 học sinh, riêng 2 phòng cuối có 28 học sinh mỗi phòng.

Bà Nguyễn Phương Hoa đánh giá, việc tổ chức khảo sát chung giúp học sinh tiểu học lần đầu được trải nghiệm cách thức kiểm tra, đánh giá thống nhất trên phạm vi toàn thành phố, thay vì chỉ làm bài trong phạm vi từng trường.

Học sinh Trường TH và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) chuẩn bị làm bài khảo sát trong không khí nghiêm túc, nhẹ nhàng.

Đây cũng là dịp để các em tập dượt, rèn sự tự tin khi làm bài tập trung. Bà mong muốn khảo sát được mở rộng tới học sinh lớp 5 và tổ chức thường xuyên hơn, giúp các em có thêm cơ hội củng cố kiến thức, rèn kỹ năng và tâm lý trước những kỳ thi ở các cấp học tiếp theo.

Nhà trường xác định kết quả khảo sát không dùng để xếp loại học sinh. Sau khi hoàn thành, bài làm được làm phách, tổ chức chấm chéo và gửi kết quả về phường Vĩnh Hưng theo quy định. Bà Hoa cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đều có cơ hội tiếp tục học trung học phổ thông, qua đó giảm áp lực thi tuyển và giúp các em phát triển phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô), bà Nguyễn Minh Uyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết có 760 học sinh lớp 4 và lớp 7 tham gia khảo sát. Với học sinh lớp 4, đây là lần đầu các em làm quen với hình thức có số báo danh, phòng làm bài riêng nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Giáo viên đã chủ động hướng dẫn, động viên để các em hiểu yêu cầu, giữ tâm lý thoải mái và tự tin làm bài.

Học sinh Trường TH và THCS Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) tham gia khảo sát. Ảnh: Lê Nguyễn

Để các khâu được thực hiện thống nhất, nhà trường phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, từ đánh số báo danh, phát đề, hướng dẫn học sinh đến coi khảo sát, thu bài, làm phách và chấm bài.

Theo bà Uyên, hoạt động này giúp học sinh làm quen với hình thức đánh giá, nhận biết những nội dung cần bổ sung trong quá trình học tập; đồng thời cung cấp thêm thông tin để nhà trường nhìn nhận chất lượng dạy học và điều chỉnh phương pháp phù hợp.

Thêm dữ liệu để nâng cao chất lượng dạy và học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc khảo sát nhằm rà soát mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 4 và lớp 7.

Kết quả khảo sát giúp cơ quan quản lý và các nhà trường có thêm thông tin để xem xét phương pháp dạy học, nhận diện những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Các trường học thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức khảo sát do Sở GD-ĐT Hà Nội quy định. Ảnh: Lê Nguyễn

Với học sinh, việc làm quen định dạng, cấu trúc bài đánh giá năng lực cũng là mục tiêu quan trọng. Qua bài làm, các em có thể nhận biết những kiến thức đã nắm vững, những nội dung còn hạn chế để chủ động hơn trong kế hoạch học tập, rèn luyện ở những năm tiếp theo. Khi được tổ chức thống nhất trên cùng đối tượng, khảo sát còn tạo cơ sở để ngành Giáo dục thống kê, phân tích và đối sánh chất lượng giữa các đợt, thay vì chỉ nhìn nhận kết quả riêng lẻ tại từng trường.

Ngày 11-11, các đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại một số trường. Qua ghi nhận, công tác chuẩn bị và tổ chức tại các địa phương, nhà trường được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Việc bố trí cho học sinh làm bài phù hợp với lứa tuổi, không tạo áp lực; học sinh và cha mẹ học sinh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt khảo sát.

Để kết quả phản ánh khách quan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn yêu cầu các địa phương tổ chức chấm chéo giữa các trường trong cùng xã, phường hoặc chấm chéo nội bộ do giáo viên khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm. Việc chấm bài căn cứ đáp án, hướng dẫn chấm và biểu điểm thống nhất của Sở, có giám sát, đối soát để bảo đảm độc lập, chính xác.