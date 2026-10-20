Hà Nội khảo sát chất lượng học sinh lớp 4, lớp 7, không dùng để xếp loại học bạ

Hà Nội dự kiến tổ chức hai đợt khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 trong năm học 2026-2027, lần lượt vào ngày 11/11/2026 và 24/3/2027. Kết quả khảo sát không dùng để xếp loại hoặc đánh giá định kỳ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong học bạ.

Hà Nội khảo sát học sinh lớp 4, lớp 7, không tính điểm vào học bạ. (Ảnh minh hoạ).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, đối tượng khảo sát là học sinh lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường tiểu học và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học; cùng 100% học sinh lớp 7 theo chương trình này tại các trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp THCS trên địa bàn thành phố.

Việc khảo sát nhằm đánh giá thực chất chất lượng học sinh theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả sẽ cung cấp dữ liệu để cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường điều chỉnh phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, học sinh có cơ hội làm quen với định dạng, cấu trúc bài đánh giá năng lực, từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập và rèn luyện. Thành phố cũng hướng tới xây dựng thước đo chung, khách quan và chuẩn hóa để thống kê, đối sánh chất lượng giáo dục giữa các đợt khảo sát trên cùng đối tượng.

Việc khảo sát được yêu cầu tổ chức gọn nhẹ, nghiêm túc, khách quan, công bằng và an toàn, không gây áp lực tâm lý cho học sinh, cha mẹ học sinh hoặc làm xáo trộn hoạt động giáo dục thường ngày của nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề, xây dựng ma trận, bản đặc tả và cung cấp đề dùng chung trên toàn thành phố. UBND các xã, phường thành lập ban in sao đề, tiếp nhận đề từ Sở, tổ chức in sao, đóng gói, bảo mật theo số lượng học sinh và bàn giao đề đã niêm phong cho các điểm khảo sát.

Mỗi trường tiểu học, THCS là một điểm khảo sát độc lập. Học sinh làm bài trên giấy tại phòng học thuộc phân hiệu hoặc điểm trường đang theo học, với chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách theo quy định.

Hiệu trưởng các trường phân công cán bộ, giáo viên coi khảo sát, bảo đảm không bố trí người coi khảo sát học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn học được khảo sát hoặc làm công tác chủ nhiệm.

Thời gian khảo sát ở từng đợt như sau: