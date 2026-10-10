Hà Nội khánh thành, khởi công và triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng dự buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND TP và trực tuyến đến 126 xã/phường của TP Hà Nội.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối Thủ đô

Theo tổng hợp của Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt 10/10 này, TP Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

Riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, cách đây 72 năm, ngày 10/10/1954 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Thủ đô Hà Nội, mở ra một giai đoạn phát triển và khát vọng xây dựng Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và phát triển, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Thủ đô trong sự phát triển chung của đất nước.

Theo Lãnh đạo TP Hà Nội, kỷ niệm ngày lịch sử này, cùng với việc nhìn lại chặng đường đã qua, TP xác định cần tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhất là về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và chất lượng các dịch vụ phục vụ Nhân dân.

Thông tin về các dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công mới dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, 18 công trình, dự án tiêu biểu được triển khai trên nhiều lĩnh vực, thể hiện những ưu tiên của TP trong giải quyết các vấn đề trước mắt và chuẩn bị điều kiện phát triển lâu dài.

Trước hết, đối với 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.

“Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Việc hoàn thành, đưa các công trình vào khai thác là kết quả của quá trình tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trong thời gian qua”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Bên cạnh đó, 14 dự án khởi công mới cho thấy rõ những định hướng phát triển quan trọng của TP. Trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và phát triển công nghiệp, các dự án tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm.

Đây là những dự án cần được triển khai đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung, bảo đảm tính kết nối và hiệu quả khai thác lâu dài.

Trong lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị bền vững, các dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 – Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường đã tồn tại nhiều năm.

TP xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp thu gom, xử lý nước thải, cải tạo dòng chảy, nâng cao năng lực thoát nước và chỉnh trang cảnh quan, từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, các dự án phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; Công viên Safari Ba Vì; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa và Tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, bổ sung các sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm những không gian phát triển mới.

Quá trình triển khai cần chú trọng việc tuân thủ quy hoạch, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường và bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực giáo dục và bảo đảm an ninh, an toàn, 3 dự án trường phổ thông nhiều cấp học tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng, cùng dự án Trung tâm an ninh mạng và hạ tầng phục vụ Công an TP, tiếp tục thể hiện sự quan tâm đầu tư cho phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Các công trình này cần được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện hoạt động để sớm phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

“Nhìn tổng thể, 18 công trình, dự án tiêu biểu lần này vừa hướng tới giải quyết những nhu cầu cấp thiết của TP, vừa tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tới”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đảm bảo hiệu quả thực tế sau đầu tư

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ ra một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án.

Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.

TP tiếp tục xác định ngân sách nhà nước tập trung cho những công trình hạ tầng thiết yếu, các lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng và những nhiệm vụ cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp.

“Tuy nhiên, huy động được nguồn lực mới là bước đầu. Quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, chi phí và chất lượng công trình. Đối với các dự án có quy mô lớn, dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, cần đặc biệt chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Đồng thời khẳng định, TP sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, có trách nhiệm; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Để các công trình, dự án được công bố triển khai đúng mục tiêu và sớm phát huy hiệu quả, Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đối với các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, cần khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác, vận hành theo quy định.

Thứ hai, đối với các dự án khởi công mới, các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công.

Mỗi dự án cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn trong quá trình thi công.

Đối với các dự án quy mô lớn, dự án xử lý ô nhiễm môi trường và dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, cần kiểm soát chặt chẽ thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án triển khai và cơ chế thanh toán theo quy định.

Không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Thứ ba, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND TP sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm; kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư và đơn vị thi công đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các công trình, dự án sẽ được triển khai đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.