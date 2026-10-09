Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình tiêu biểu

Khơi thông nguồn lực văn hóa

Nhóm dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối gồm dự án thành phần 2.1 Xây dựng đường song hành (đường đô thị) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô; dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở; dự án xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Nhóm hạ tầng giao thông còn có dự án thành phần 2 xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 gồm đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Đây là ba đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của toàn tuyến Vành đai 2,5 dài hơn 19 km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu vực và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.

Nhóm dự án khơi thông nguồn lực văn hóa, thương mại, dịch vụ và logistics gồm dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh; dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên.

Nhóm dự án nhằm cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng xanh và bền vững gồm dự án đầu tư cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây; dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ; dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 và nhà máy xử lý nước thải Phú Đô.

Nhóm dự án nhằm mở rộng không gian công nghiệp, du lịch và dịch vụ chất lượng cao gồm dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn.

Nhóm này còn có dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 ha với tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Dự án này dành 81,8% tổng diện tích cho cây xanh, mặt nước đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho động vật. Điểm nhấn của công viên là các show diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía Tây thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.

Nhóm dự án đầu tư giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tương lai gồm 3 dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao tại Sóc Sơn, Thạch Thất và Phù Đổng.

Trong số 18 dự án, công trình tiêu biểu còn có dự án đầu tư xây dựng Trung tâm an ninh mạng, Trung tâm máy chủ quản lý tập trung và trụ sở làm việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội.

Tạo động lực phát triển cho Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, cho biết trong đợt 10/10 này, thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

Lãnh đạo TP Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công dự án.

Theo ông Thắng, riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng, trong số này có 18 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển thủ đô. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội cho biết 18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công hôm nay có quy mô, tính chất khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm động lực phát triển cho thủ đô.