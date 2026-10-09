Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình, dự án chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhiều máy móc được tập trung để đảm bảo tiến độ của dự án cầu Hồng Hà, hạng mục cầu đường bộ huyết mạch, đang được thi công với tốc độ cao nhằm đảm bảo sự liền mạch của Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng. Đây là những công trình, dự án được Hà Nội lựa chọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và dịch vụ công, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Trong nhóm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, đáng chú ý là Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án được khởi công ngày 25/6/2023, có tổng chiều dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, sản lượng thi công ước đạt 90%; trong đó, khoảng 40 km đã được thảm bê tông nhựa.

Ngày 9/10, đoạn tuyến dài 15 km thuộc gói thầu số 9, từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật. Thành phố dự kiến tiếp tục thông xe hai đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 22 km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ đường song hành trong năm 2026. Việc từng bước hoàn thiện tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giao thông, giảm áp lực cho mạng lưới đường hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Hà Nội với các địa phương trong Vùng Thủ đô.

Cùng với đường Vành đai 4, ba đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 cũng nằm trong nhóm công trình tiêu biểu dịp này.

Dự án gồm các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, có tổng chiều dài khoảng 2,2 km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng cả ba đoạn đã hoàn thành 100%, với tổng diện tích hơn 101.896 m². Đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã thi công khoảng 90% khối lượng; hai đoạn còn lại hoàn thành các hạng mục thoát nước, đang thi công nền và mặt đường. Đây là ba đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của tuyến Vành đai 2,5 dài hơn 19 km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần từng bước khép kín tuyến đường theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu vực và giảm áp lực giao thông trong nội đô.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, Bến xe khách Yên Sở có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng, diện tích gần 27.600 m², được thiết kế theo hướng hiện đại, với hệ thống đón trả khách, đỗ xe khép kín và ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành. Bến xe có công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày, được định hướng trở thành đầu mối vận tải hành khách thứ 7 của Thủ đô, góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện và giảm áp lực cho các bến xe hiện hữu.

Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại phường Xuân Đỉnh có tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, quy mô 300 giường bệnh. Công trình gồm khối nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn 41.885 m². Việc đầu tư cơ sở 2 của Bệnh viện Tim Hà Nội nhằm phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực chuyên ngành tim mạch, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Bên cạnh các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, Hà Nội khởi công những dự án giao thông và hạ tầng logistics nhằm mở rộng năng lực kết nối và vận tải; trong đó, Dự án tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1,76 km, quy mô 4 làn xe. Phần cầu cạn dài gần 1,45 km, vượt qua các nút giao Huỳnh Tấn Phát và Thạch Bàn.

Tuyến đường được đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh với camera AI, biển báo điện tử và các giải pháp bảo đảm an toàn, hướng tới tổ chức giao thông liên tục, giảm áp lực tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên có tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 23,87 ha. Cảng được quy hoạch với chiều dài bến khoảng 600 m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 3.000 tấn, công suất khai thác dự kiến khoảng 1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030.

Dự án được định hướng trở thành đầu mối vận tải hàng hóa đường thủy, tăng cường kết nối Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng với hệ thống cảng biển Hải Phòng - Lạch Huyện, góp phần nâng cao năng lực logistics và thúc đẩy liên kết kinh tế vùng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong nhóm 14 dự án khởi công mới là việc Hà Nội dành nguồn lực lớn cho các công trình cải thiện môi trường, xử lý ô nhiễm nguồn nước và nâng cao năng lực tiêu thoát nước.

Nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư trên toàn tuyến sông qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Dự án bao gồm các hạng mục cải tạo, nạo vét lòng sông, kè bờ, tu bổ những vị trí xung yếu của hệ thống đê điều, xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom nước thải hai bên sông và các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. Việc đầu tư đồng bộ được kỳ vọng từng bước hạn chế tình trạng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống của người dân.

Cùng với sông Nhuệ, Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, trong giai đoạn 2026 - 2028. Dự án gồm hệ thống gần 61 km tuyến cống thu gom nước thải, 29 trạm bơm nâng và 5 nhà máy xử lý nước thải, với tổng công suất thiết kế 142.000 m³/ngày. Các hạng mục nạo vét lòng sông, kè bờ, xây dựng hệ thống bổ cập nước và tuyến đường ven sông dài hơn 14 km cũng được triển khai.

Ở khu vực phía Tây, Dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng, gồm khoảng 24,09 km tuyến cống thu gom và 5 trạm bơm nâng. Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế 91.500 m³/ngày. Các dự án này được kỳ vọng góp phần giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường tồn tại nhiều năm, đồng thời nâng cao năng lực tiêu thoát nước và chỉnh trang không gian đô thị.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, phát thải thấp, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ, Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên. Dự án có chiều dài hơn 1,7 km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên, được triển khai trên nguyên tắc bảo tồn cấu trúc đá nguyên bản, bảo đảm an toàn đường sắt và phát huy giá trị kiến trúc, lịch sử.

Không gian dự án được định hướng tổ chức thành các khu vực phục vụ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thương mại, dịch vụ và không gian xanh công cộng, góp phần tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch cho Thủ đô.

Tại phía Tây Hà Nội, Dự án Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình công viên trải nghiệm bán hoang dã, kết hợp chăm sóc động vật, nghiên cứu, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái.

Khoảng 81,8% tổng diện tích được dành cho cây xanh và mặt nước, tạo hành lang sinh thái và môi trường sống cho động vật. Công trình được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch sinh thái quy mô lớn, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ và việc làm tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Tại Sóc Sơn, Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên diện tích 125 ha. Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha, có khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, cùng hệ thống công trình phục vụ huấn luyện, chăm sóc ngựa và các hạng mục khách sạn, thương mại, dịch vụ, cảnh quan.

Tại Đông Anh, Dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD, gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, dự kiến cung cấp hơn 350 phòng khách sạn, 330 căn hộ dịch vụ và 5.000 m² văn phòng. Các dự án này được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thương mại, dịch vụ chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển kinh tế tại khu vực phía Bắc và phía Tây Thủ đô.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội triển khai ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng. Các công trình hướng tới xây dựng cơ sở vật chất giáo dục đồng bộ, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tại các khu vực đang phát triển.

Đáng chú ý, dự án trường phổ thông nhiều cấp học tại Thạch Thất có tổng mức đầu tư hơn 692 tỷ đồng, quy mô 68 phòng học và 31 phòng học bộ môn, cùng hệ thống công trình phụ trợ, trang thiết bị đồng bộ.

Trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, Hà Nội triển khai Dự án Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và Trụ sở làm việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an thành phố Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gần 15.000 m², gồm các khối công trình phục vụ công tác nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và thông tin chỉ huy. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2028, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

*Không để khởi công rồi chậm triển khai, kéo dài tiến độ

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm các công trình, dự án được triển khai đúng mục tiêu và sớm phát huy hiệu quả.

Đối với các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác, vận hành theo quy định. Các công trình giao thông phải bảo đảm phương án tổ chức giao thông, kết nối đồng bộ và an toàn. Đối với công trình y tế, cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn để phục vụ người dân.

Đối với 14 dự án khởi công mới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công. Mỗi dự án phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn trong quá trình thi công.

Đặc biệt, đối với các dự án quy mô lớn, dự án xử lý ô nhiễm môi trường và dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiểm soát chặt chẽ thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án triển khai và cơ chế thanh toán theo quy định.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và kết nối hạ tầng; gắn tiến độ thi công với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

UBND thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư và đơn vị thi công chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân trong quá trình triển khai dự án. Theo ông Vũ Đại Thắng, sau sự kiện khánh thành, khởi công, nhiệm vụ quan trọng nhất là tổ chức thực hiện để những mục tiêu đầu tư được chuyển thành kết quả cụ thể. Các công trình đã hoàn thành cần sớm được đưa vào sử dụng; những dự án mới khởi công phải triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Việc khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công 18 công trình, dự án tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ ghi nhận kết quả đầu tư xây dựng trong thời gian qua mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường sống và tạo thêm động lực phát triển cho Hà Nội trong giai đoạn mới.