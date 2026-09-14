Hà Nội – Khánh Hòa: Trao đổi kinh nghiệm trong giám sát, phản biện xã hội
Ngày 14/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; công tác chuyển đổi số và một số nội dung hoạt động Mặt trận.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ha-noi-khanh-hoa-trao-doi-kinh-nghiem-trong-giam-sat-phan-bien-xa-hoi.html