Hà Nội - Khánh Hòa: Chia sẻ cách làm hay trong giám sát, phản biện xã hội

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoan và Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa Hà Hồng Hạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Tập trung những vấn đề nhân dân quan tâm

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoan cho biết, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Khánh Hòa tập trung đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Từ đầu năm đến nay, MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa triển khai 5 nội dung giám sát, trong đó có công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thủ tục hành chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai… Đồng thời, tổ chức 7 hội nghị phản biện xã hội đối với các chính sách, dự án liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và định hướng phát triển của tỉnh.

MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động huy động thành viên các Hội đồng tư vấn, chuyên gia, cán bộ hưu trí có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia giám sát, phản biện. Các kết luận sau giám sát, phản biện được xây dựng trên cơ sở ý kiến của thành viên và chuyên gia, làm rõ những nội dung đồng thuận, vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung và đề xuất, kiến nghị có căn cứ thực tiễn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trao quà lưu niệm. Ảnh: Lê Phương

Khánh Hòa cũng đã ban hành Đề án số 14-ĐA/TU ngày 8-7-2026 về nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội đến năm 2030; triển khai các quy định, cơ chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đổi mới phương thức giám sát, bám thực tiễn

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ Việt Nam thành phố chủ động đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, bám sát thực tiễn và những vấn đề người dân quan tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Từ sau ngày 1-7-2025 đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì giám sát 5 nội dung chuyên đề; MTTQ VIệt Nam cấp xã tổ chức 417 cuộc giám sát trực tiếp và 404 cuộc giám sát qua nghiên cứu văn bản. Công tác phản biện xã hội tiếp tục được chú trọng với 20 hội nghị phản biện, ban hành 34 thông báo phản biện và góp ý hơn 100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Thủ đô.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MTTQ Việt Nam thành phố góp ý, phản biện 100% dự thảo văn bản của HĐND, UBND xin ý kiến. Ở cấp xã, MTTQ phối hợp tổ chức 198 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thu hút hơn 14.000 người tham dự, với 1.271 ý kiến phát biểu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Công tác chuyển đổi số được MTTQ Việt Nam thành phố xác định là đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và thực hiện chức năng của Mặt trận, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng. Đến tháng 9-2026, Không gian làm việc số của MTTQ Việt Nam thành phố có 648 thành viên, 42 dự án, hơn 2.100 nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn trên 95%; mô hình “Thôn, Tổ dân phố số” được triển khai tại 100% thôn, tổ dân phố của 126 xã, phường.

Đại biểu trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về lựa chọn nội dung giám sát, phản biện; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phối hợp với chính quyền trước, trong và sau giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng, Đống Đa và xã Thuận An (Hà Nội) cho rằng, công tác giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở thời gian qua được quan tâm, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thiết thực như bầu cử, vệ sinh môi trường, các công trình, dự án; phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phát huy vai trò, kịp thời kiến nghị những vấn đề về tiến độ, chất lượng, vệ sinh môi trường và nhiều nội dung dân sinh, được chính quyền ghi nhận, giải quyết. Các đại biểu đề nghị tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách và kinh phí hoạt động để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở.

Đại biểu trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Trong khi đó, xã Cam An (Khánh Hòa) chia sẻ kinh nghiệm đưa hoạt động giám sát đến gần công trình, gần dân, phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát. Phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) trao đổi kinh nghiệm về lựa chọn nội dung và triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm.

Các đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Phương

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoan cho rằng, qua những chia sẻ, trao đổi tại hội nghị, cán bộ Mặt trận, nhất là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, có thêm kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác tại cơ sở. Đồng chí đánh giá đây là cơ hội thiết thực để hai địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời cảm ơn Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và chúc chương trình công tác đạt nhiều kết quả tốt đẹp.