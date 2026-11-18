Từ ngày 18 đến ngày 19-11-2026, nhận lời mời của Thị trưởng Manila, Thị trưởng thành phố Quezon (Philippines) và Tổng Thư ký Tổ chức các Chính quyền địa phương và Thành phố Hợp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UCLG ASPAC), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN (AGMF) và Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) 2026 tại Thủ đô Manila, Philippines.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines với chủ đề “Cùng định hướng tương lai: Chính quyền địa phương thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và trao quyền cho người dân tại ASEAN”, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong năm đầu tiên hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN (AGMF) và Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) 2026 tại Thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Việc tham dự AGMF và MGMAC 2026 thể hiện sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của Hà Nội vào các cơ chế hợp tác đa phương ở cấp độ địa phương. Đặc biệt, với trọng tâm năm 2026 hướng tới hành động của chính quyền địa phương trong ứng phó với khủng hoảng khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và phát triển đô thị bền vững, Hà Nội tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành cùng các đô thị ASEAN, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật các mô hình quản trị đô thị xanh tiên tiến của khu vực.

Tại Phiên họp chính thức diễn ra sáng 18-11 ở Trung tâm Ramon Magsaysay (Thủ đô Manila), lãnh đạo các thủ đô và chính quyền địa phương ASEAN đã tập trung thảo luận sâu về việc địa phương hóa các mục tiêu chiến lược khu vực thông qua ba trụ cột ưu tiên (Hòa bình - An ninh; Hành lang Thịnh vượng; Trao quyền cho người dân).

Hội nghị đã chính thức thông qua Nền tảng địa phương hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Tuyên bố Manila 2026, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính quyền các cấp trong việc chuyển hóa các định hướng vĩ mô thành hành động thực tiễn tại cơ sở, đồng thời thống nhất chuyển giao vai trò nước chủ nhà AGMF/MGMAC 2027 cho Singapore.

Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) 2026 tại Thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề của hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá cao ý nghĩa của ASEAN Governors Forum 2026 trong việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong khu vực.

"Hà Nội sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến chung vì một ASEAN phát triển thịnh vượng, bền vững", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định.

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm và các giải pháp thực tiễn của Thủ đô Hà Nội trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh quyết tâm chính trị và sự đồng thuận xã hội. Thành công bước đầu của Hà Nội đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của cấp ủy, toàn bộ hệ thống chính trị, cùng sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cơ quan, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Về hành động thực tiễn, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội chuyển mạnh từ xử lý thụ động sang phòng ngừa chủ động, quản trị tích hợp. Nổi bật là việc thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ tháng 7-2026 gắn với phát triển giao thông công cộng và phương tiện điện; mở rộng không gian xanh - mặt nước (trồng mới 300.000 - 500.000 cây xanh mỗi năm) và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải, điện rác, chất thải xây dựng.

Liên quan đến hợp tác với ASEAN, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề xuất các đô thị trong khu vực tăng cường chia sẻ dữ liệu đo lường, chuyển giao công nghệ xử lý môi trường và phối hợp xây dựng các dự án mẫu về giao thông xanh, hạ tầng xanh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, bên lề hội nghị, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi gặp gỡ, trao đổi làm việc với đại diện Tổ chức Sáng kiến Không khí Sạch châu Á (Clean Air Asia) cùng các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng không khí cho Thủ đô.

Những đóng góp thực chất và thông điệp định hướng rõ ràng của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại AGMF và MGMAC 2026 tiếp tục khẳng định vị thế, trách nhiệm và tầm nhìn của Thủ đô trong mạng lưới các đô thị khu vực, tạo tiền đề quan trọng để mở rộng nguồn lực hợp tác quốc tế, tiếp thu các mô hình quản trị hiện đại và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, bền vững.