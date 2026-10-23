Hà Nội khẳng định vị thế điểm hẹn của nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 23-10, quy tụ các đơn vị nghệ thuật đến từ Hà Nội và một số địa phương. Với nhiều loại hình như: Chèo, tuồng, cải lương, kịch nói, xiếc…

Liên hoan mang đến cho công chúng Thủ đô Hà Nội cơ hội thưởng thức những sắc màu phong phú của nghệ thuật sân khấu. Các tác phẩm tham gia cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài, xây dựng hình tượng nhân vật và ngôn ngữ biểu đạt.

Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo phát biểu tại lễ bế mạc.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo liên hoan phát biểu bế mạc.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho các đơn vị xã hội hóa đã tích cực tham gia và đồng hành tạo nên thành công của liên hoan.

Ở hạng mục cá nhân, Ban tổ chức trao 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên.

Các cá nhân nhận Huy chương Bạc từ Ban tổ chức tại lễ bế mạc.

Ban tổ chức trao 23 Huy chương Vàng cho các cá nhân.

Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc gồm: Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho hạng mục thành phần sáng tạo xuất sắc.

3 vở đạt Huy chương Bạc gồm: “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn - Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Ban tổ chức trao 2 Huy chương Vàng cho 2 tác phẩm: “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Sau 10 ngày diễn ra, hơn 10.000 vé xem biểu diễn miễn phí đã được phát hành, thu hút đông đảo khán giả Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 đã cho thấy tư duy làm nghề ngày càng tiệm cận với dòng chảy thời đại.

Ban tổ chức nhấn mạnh, nhiều vở diễn đã chạm đến đỉnh cao thẩm mỹ, thanh lọc tâm hồn người xem; tiêu biểu là những tác phẩm triết lý sâu sắc về “đạo học - học làm người trước khi học thành tài” hay những vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng lý giải ngọn nguồn sức mạnh chiến thắng của dân tộc xuất phát từ lòng yêu nước và lý tưởng xả thân kiên cường.

Các tác phẩm đã khắc họa tinh thần thủy chung, nhân ái, thanh cao và bản lĩnh của con người Thăng Long - Hà Nội, thể hiện đậm nét qua nhiều vai diễn xúc động.

Liên hoan còn có sự xuất hiện của 4 đơn vị ngoài công lập khẳng định sức sống mới, góp phần xóa bỏ tư duy trì trệ của cơ chế bao cấp.

Liên hoan đã tạo nên không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn đa dạng giữa các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và các địa phương.

Đặc biệt, với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu - Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 đã tôn vinh những giá trị nghệ thuật tiêu biểu, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm phong phú đời sống văn hóa của người dân.

Thành công của Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 không chỉ được thể hiện qua những giải thưởng mà còn ở sự kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị sân khấu truyền thống và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.