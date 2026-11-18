Với vai trò địa phương chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia, Thủ đô không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, đưa văn hóa trở thành mạch kết nối cộng đồng và hiện diện sâu sắc hơn trong đời sống nhân dân.

Phát huy bản sắc văn hóa từng khu dân cư

Hà Nội xác định Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tổ chức những chương trình nghệ thuật, lễ hội mà còn là cơ hội khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa ngay từ mỗi cộng đồng dân cư.

Hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc đang diễn ra sôi nổi tại 126 xã, phường của Thủ đô. Ảnh: H.L.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ ngày 14 đến 24-11, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã được triển khai tại cơ sở, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng chú ý, 126 xã, phường được yêu cầu tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã, đồng thời lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch và xác định hoạt động trọng tâm; 115/126 xã, phường đăng ký hoạt động cụ thể.

Nhiều chương trình được xây dựng trên cơ sở khai thác thế mạnh di sản, làng nghề và bản sắc địa phương. Cụ thể là tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm”; chương trình “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động” tại xã Quảng Bị, “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng” tại xã Sóc Sơn; Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang tại xã Phúc Thọ.

Bên cạnh đó, các địa phương còn chú trọng ứng dụng công nghệ trong quảng bá và giới thiệu di sản. Phường Bạch Mai ra mắt website tham quan ảo 360 độ di tích; phường Thanh Xuân giới thiệu bản đồ số di tích; mô hình “Nhà văn hóa số” cũng được triển khai nhằm đổi mới cách thức tiếp cận các thiết chế văn hóa cơ sở; phường Tây Hồ triển khai nhiều mô hình nhà văn hóa, thể thao mới… Những hoạt động như “Ghé Days 2026” tại Công viên Thống Nhất hay mô hình “Bữa cơm đoàn kết” ở thôn, tổ dân phố cho thấy sự phong phú trong cách tổ chức, từ không gian sáng tạo đến những sinh hoạt cộng đồng gần gũi.

Tổ dân phố số 27, phường Tây Hồ ra mắt mô hình điểm “Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tổ dân phố 27”. Ảnh: Hoàng Lân.

Đặc biệt, thành phố chỉ đạo gắn 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cách làm này vừa phát huy giá trị những lễ hội vốn gắn bó với đời sống nhân dân, vừa tạo sự kết nối giữa các hoạt động chào mừng với sinh hoạt văn hóa thường nhật.

Trước đó, trong hai ngày 14 và 15-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương), các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã quy tụ hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc. Trong đó có đại diện 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng và 115 nghệ nhân, đồng bào đến từ Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Hoạt động góp phần giới thiệu sự đa dạng văn hóa các vùng miền, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc.

Các hoạt động tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: M.H.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, từ những lễ hội, các mô hình sinh hoạt tại thôn, tổ dân phố, tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam đang được lan tỏa và thấm sâu vào đời sống nhân dân. Trong đó, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Khẳng định trách nhiệm của Thủ đô trong sự kiện văn hóa lớn

Thủ đô Hà Nội đang cho thấy vai trò lớn trong các hoạt động phát triển văn hóa của Thủ đô và cả nước. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kéo dài từ ngày 21 đến 24-11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm lân cận, trong đó có sự kiện mang tầm quốc gia, không chỉ cho thấy vai trò của Thủ đô mà còn khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ.

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ khai mạc và chương trình trình diễn, diễu hành di sản diễn ra sáng 21-11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 3.400 – 4.000 người tham gia. Không gian trung tâm của Thủ đô sẽ trở thành điểm hội tụ của các loại hình nghệ thuật, trình diễn di sản, trưng bày và trải nghiệm văn hóa, tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tiếp cận, khám phá những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Mô phỏng sân khấu của chương trình Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Theo Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Người dân và du khách sẽ được hòa cùng không khí lễ hội, cảm nhận dòng chảy văn hóa dân tộc được kể bằng cách thức mới.

Một trong những dấu ấn thể hiện vai trò của Hà Nội trong hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là việc thành phố chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026. Chương trình có tên gọi “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra từ 20h ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả. Chương trình do thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức thực hiện.

Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt đang gấp rút hoàn tất. Các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên rất hào hứng và gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho chương trình. Hiện chương trình đang thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Thái Tú.

Việc Hà Nội đảm nhận vai trò chủ trì một chương trình nghệ thuật quy mô lớn cấp quốc gia, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng từ trung tâm đến cơ sở, cho thấy trách nhiệm của Thủ đô trong việc đưa các chủ trương về phát triển văn hóa vào đời sống. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện kịch bản, tổ chức hợp luyện, chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ nhân dân. Điều đáng nói, ý nghĩa của chuỗi hoạt động không chỉ nằm ở số lượng chương trình hay quy mô người tham dự mà còn ở khả năng kết nối các chủ thể văn hóa.

Có thể thấy, với cách tổ chức đồng bộ, đa dạng và hướng mạnh về cơ sở, Hà Nội đang góp phần làm rõ tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam. Văn hóa không chỉ hiện diện trong những sự kiện lớn mà cần được nuôi dưỡng trong từng cộng đồng, từng không gian sống và trong đời sống thường ngày của mỗi người dân. Đó cũng là nền tảng để Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò trung tâm hội tụ, kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.