Hà Nội khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch châu Á

Du khách quốc tế tham quan tại Đền Ngọc Sơn.

Trong đó, Hà Nội đón nhận 2 giải thưởng gồm: Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á và Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam. Vượt qua nhiều đề cử, đây là lần thứ 5 liên tiếp Hà Nội được tôn vinh ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”, vào các năm 2022, 2023, 2024, 2025 và 2026. Giải thưởng tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những du khách mong muốn có kỳ nghỉ ngắn ngày với nhiều trải nghiệm phong phú.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần thứ 3 Hà Nội giành chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của thành phố, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế kỷ. Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ những nét đẹp tinh túy của dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng đối với du khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử.

Không chỉ sở hữu hệ thống di sản phong phú, Hà Nội còn không ngừng phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ và các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong và ngoài nước. Những thành tựu này góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội trong khu vực, quảng bá du lịch Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời cho thấy nỗ lực của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, du lịch Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo định hướng phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước, Hà Nội tập trung phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực và các giá trị đặc trưng; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm.