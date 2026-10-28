Hà Nội: Khẩn trương xác minh thông tin bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Liên quan đến thông tin phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) nghi bếp ăn bán trú nhập thịt trâu Ấn Độ, gà đông lạnh, ngày 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Hoài Đức khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, báo cáo kết quả.

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, báo cáo cần nêu rõ kết quả xác minh từng nội dung phản ánh, các minh chứng, căn cứ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, biện pháp xử lý... để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, công tác tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định, chất lượng và hiệu quả.

Trước đó, qua phản ánh, phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức thắc mắc về một số nội dung liên quan đến nguồn gốc thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh nhà trường; đồng thời phản ánh những băn khoăn về việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hoài Đức, thực hiện công tác giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến thực phẩm định kỳ của phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp của trường đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Mai Phương có địa chỉ tại thôn Nội, xã Hoài Đức (gọi tắt là Công ty Mai Phương) để giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh trên địa bàn xã từ 4 giờ ngày 27/10.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, một số phụ huynh phát hiện có một kho hàng khoảng 60m2, xây tường gạch, mái lợp tôn, không có biển hiệu được khóa kín, nằm phía sau Công ty cách khoảng 50m và phía ngoài xuất hiện một số thùng carton in tiếng nước ngoài và có tem tiếng Việt với nội dung: Má đùi gà đông lạnh, nhập khẩu và phân phối bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát (địa chỉ: số nhà 19, Lô 9, Trung tâm thương mại Ghẽ, xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) và một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra xác minh. Theo biên bản kiểm tra chiều 27/10, khu vực sản xuất có tổng diện tích khoảng 550m2 gồm 2 tầng, bố trí các khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất và vận chuyển thành phẩm. Cơ sở bố trí 2 thang tời vận chuyển riêng thực phẩm sống và thức ăn chín; trang thiết bị chủ yếu bằng inox. Qua rà soát hồ sơ do Công ty Mai Phương cung cấp, chưa ghi nhận hồ sơ đối với thịt trâu Ấn Độ như phản ánh.

Đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh, Công ty Mai Phương đã xuất trình hóa đơn ngày 26/10/2026 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp của Công ty A80 Thăng Long) gồm 105 kg má đùi gà đông lạnh, 75 kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25 kg bắp bò Argentina.

Công ty Mai Phương giải trình các sản phẩm trên để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ của đơn vị, không dùng để chế biến suất ăn học sinh cho Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) nói riêng và các trường trên địa bàn xã Hoài Đức nói chung.

Sáng 28/10, UBND xã Hoài Đức đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã xác minh kho hàng phía sau Công ty Mai Phương. Ghi nhận thực tế, kho chứa hàng có diện tích khoảng 80m2 gồm 1 tầng và 1 gác xép. Tại khu vực tầng 1 có 3 tủ đông có chứa một số thực phẩm (thịt gà tươi - 15kg, cá rô phi philê - 8kg, thịt lợn - 34kg, xúc xích CP - 10kg, ngô tách hạt - 8kg, chả mực - 8,5kg)...

Báo cáo của UBND xã Hoài Đức nêu rõ, việc ghi nhận hiện trạng nhằm phục vụ công tác tổng hợp thông tin, xác minh nội dung phản ánh, không đồng nghĩa với việc kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản hoặc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở khi chưa có đủ căn cứ xác định.

Về thực đơn 3 ngày 23/10, 26/10 và 27/10 của Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) không có món ăn chế biến từ thịt bò. Đối với thực đơn ngày 27/10 ban đầu là món má đùi gà chiên muối, sau khi phụ huynh có ý kiến, Công ty đã đổi sang thịt lợn chiên vừng.

Công ty cũng xuất trình đầy đủ hóa đơn nhập hàng theo từng ngày, khớp loại thực phẩm và số lượng thực phẩm. Ủy ban Nhân dân xã Hoài Đức giao các phòng trực thuộc và Công an xã tiếp tục xác minh các nội dung liên quan đến vụ việc, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cơ sở và trường học; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp cần thiết phải báo cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Theo ghi nhận, trong ngày 28/10, hoạt động ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) vẫn diễn ra bình thường với 947 học sinh./.