Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa

Hà Nội điều chỉnh mật độ cây hoa sữa. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 15/10, để kịp thời khắc phục tình trạng cây hoa sữa được trồng với mật độ dày tại một số tuyến phố, khu dân cư, gây mùi hương quá nồng trong mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; đồng thời bảo đảm cảnh quan đô thị, duy trì và phát huy giá trị đặc trưng của cây hoa sữa đối với Thủ đô Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa.

Cụ thể, về các biện pháp trước mắt, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị và chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế các tuyến phố, khu dân cư có trồng cây hoa sữa với mật độ dày, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống; ưu tiên xử lý các vị trí có mật độ cây hoa sữa tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và các khu vực có phản ánh, kiến nghị của người dân; chủ động thông tin, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận với các biện pháp xử lý; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, chỉ đạo các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hương hoa sữa trong mùa hoa nở, trong đó nghiên cứu việc cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thực sự cần thiết và các biện pháp chăm sóc, duy trì phù hợp khác.

Việc thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không cắt tỉa quá mức làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, hình dáng và khả năng bảo đảm an toàn của cây; không sử dụng hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người dân và môi trường.

Về giải pháp lâu dài, các đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, đường giao thông, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; xác định cụ thể số lượng, vị trí, khoảng cách trồng, mật độ, tình trạng sinh trưởng, đặc điểm không gian xung quanh và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây hoa sữa theo từng tuyến phố, khu vực, bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm cảnh quan, không gian đô thị và nhu cầu của người dân.

Tập trung nghiên cứu phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa tại các vị trí có mật độ quá dày, ảnh hưởng đến môi trường sống đến những khu vực phù hợp; ưu tiên bố trí tại các khu vực có không gian rộng, bảo đảm khoảng cách với khu dân cư và điều kiện sinh trưởng của cây.

Việc đề xuất dịch chuyển phải xác định cụ thể số lượng, vị trí cây cần dịch chuyển, địa điểm tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau dịch chuyển và phương án chăm sóc, duy trì, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn lực và tài sản công.

Cùng với đó nghiên cứu, đề xuất trồng bổ sung, thay thế bằng các loài cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc điểm từng tuyến phố và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố; ưu tiên các loài cây tạo bóng mát, có giá trị cảnh quan, ít ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Việc lựa chọn chủng loại cây trồng thay thế phải phù hợp với quy hoạch, danh mục cây xanh sử dụng công cộng và định hướng trồng cây chủ đạo trên các tuyến đường theo Đề án Quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Ngoài ra, phương án điều chỉnh phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân với việc bảo tồn, gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội; không thực hiện dịch chuyển, thay thế đồng loạt, thiếu căn cứ hoặc làm ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ thống cây xanh hiện có.

Các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cũng đề xuất lộ trình triển khai theo thứ tự ưu tiên, trước hết đối với những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa quá dày, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt của người dân; xác định cụ thể khối lượng thực hiện, dự kiến kinh phí, nguồn vốn, thời gian triển khai và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Để việc triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội: Chủ động rà soát, thống kê hiện trạng cây hoa sữa trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh triển khai các biện pháp xử lý trước mắt tại những vị trí có mật độ cây dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; Tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và đề xuất danh mục các tuyến phố, khu vực cần điều chỉnh mật độ, số lượng cây dự kiến dịch chuyển, chủng loại cây trồng thay thế và thứ tự ưu tiên thực hiện.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chủ trì rà soát, thống kê đối với hệ thống cây xanh thuộc phạm vi được giao quản lý; phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường, xã, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố và các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh thực hiện các biện pháp kỹ thuật trước mắt bảo đảm an toàn, hiệu quả; Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án kỹ thuật điều chỉnh mật độ cây hoa sữa, dịch chuyển, trồng thay thế; xác định vị trí tiếp nhận cây dịch chuyển, chủng loại cây thay thế, dự kiến khối lượng, kinh phí và lộ trình thực hiện.

Song song với đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố để thống nhất phương án, tránh trùng lặp, bỏ sót và bảo đảm đồng bộ trong quản lý hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh phối hợp kiểm tra hiện trạng, thực hiện các biện pháp kỹ thuật trước mắt theo phạm vi, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn trong quá trình thực hiện; Phối hợp xây dựng phương án điều chỉnh mật độ, dịch chuyển, trồng thay thế cây xanh; cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ quản lý cây xanh và các thông tin kỹ thuật có liên quan./.