Hà Nội: Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính

Đưa việc lấy ý kiến đến từng khu dân cư

Theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 21-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội, việc lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ được triển khai tại 126 xã, phường, với thời hạn hoàn thành phát, thu phiếu trước 17h ngày 25-10. Trong khoảng thời gian ngắn, các địa phương phải đồng thời rà soát danh sách hộ gia đình, chuẩn bị tài liệu, phân công lực lượng và tổ chức lấy ý kiến theo đúng quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch, nhiều xã, phường đã khẩn trương vào cuộc, chủ động phân công nhiệm vụ, huy động lực lượng và chuẩn bị các điều kiện để triển khai lấy ý kiến nhân dân đến từng khu dân cư.

Tại phường Phú Thượng, chiều 22-10, UBND phường đã triển khai kế hoạch tới đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố và các lực lượng liên quan. Phường đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, những người am hiểu địa bàn, gần gũi với nhân dân, nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận ý kiến được thực hiện thuận lợi, đúng quy định. Qua đó, tạo điều kiện để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, chủ động tham gia đóng góp ý kiến đối với Đề án.

Phường Phú Thượng triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính tới đội ngũ cán bộ cơ sở và các lực lượng liên quan. Ảnh: PT

Với đặc thù lấy ý kiến đại diện từng hộ gia đình, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Đây là lực lượng nắm rõ địa bàn, danh sách hộ dân, thuận lợi trong việc liên hệ, hướng dẫn và tiếp nhận những vấn đề phát sinh. Công tác tổ chức không chỉ đặt ra yêu cầu phát, thu phiếu đúng thời hạn mà còn phải giúp người dân hiểu rõ nội dung phương án điều chỉnh trước khi thể hiện chính kiến.

Theo Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường Phú Thượng Nguyễn Thị Thanh Hà, các bộ phận chuyên môn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố cần phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ hiểu và chính xác. Quá trình lấy ý kiến phải thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, đồng thời phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Từ góc độ người dân, bà Nguyễn Hà Phương (tổ dân phố Phú Gia 3, phường Phú Thượng) cho rằng, việc chính quyền địa phương chủ động triển khai lấy ý kiến, cung cấp thông tin về Đề án là cần thiết, giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính. Theo bà Phương, dù phạm vi điều chỉnh không trực tiếp liên quan đến địa bàn sinh sống, người dân vẫn cần được thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của Đề án để có cơ sở tham gia đóng góp ý kiến. Việc lắng nghe, ghi nhận ý kiến của từng hộ gia đình cũng thể hiện sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong những vấn đề quan trọng của thành phố.

Khẩn trương nhưng phải thực chất, khách quan

Để bảo đảm tiến độ trong thời gian ngắn, một số địa phương chú trọng kiểm soát công việc đến từng hộ gia đình. Tại xã Xuân Mai, các tổ lấy ý kiến được giao cập nhật danh sách hộ, thời điểm phát và thu phiếu, tình trạng phiếu; chủ động liên hệ những hộ vắng mặt hoặc chưa nộp phiếu để tạo điều kiện cho người dân tham gia. Các thôn phải tổng hợp hằng ngày tình hình phát, thu phiếu và báo cáo UBND xã.

Sơ đồ phương án điều chỉnh địa giới hành chính.

Trong hai ngày 23 và 24-10, địa phương bố trí kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở để kịp thời giải quyết khó khăn trước thời hạn hoàn thành. Cách tổ chức này cho thấy yêu cầu về tiến độ được cụ thể hóa thành những công việc có thể theo dõi, kiểm tra, thay vì chỉ dừng ở phân công nhiệm vụ chung.

Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, chất lượng lấy ý kiến được xác định là yêu cầu quan trọng. Theo hướng dẫn, việc lấy ý kiến thực hiện trực tiếp bằng phiếu giấy, người đại diện hộ gia đình tự lựa chọn ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên. Các tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn, không được ghi ý kiến hoặc ký thay người dân; đồng thời phải tiếp nhận, phản ánh đầy đủ những kiến nghị phát sinh.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình triển khai: Không chỉ bảo đảm mọi hộ thuộc diện lấy ý kiến có cơ hội tham gia mà còn phải tôn trọng quyền lựa chọn của từng người dân. Việc giải thích đầy đủ thông tin, ghi nhận khách quan và tổng hợp chính xác sẽ góp phần bảo đảm chất lượng của đợt lấy ý kiến.

Theo phương án đang được xem xét, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Việc điều chỉnh nhằm hướng tới thống nhất quản lý nhà nước đối với khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên, môi trường.

Tuy nhiên, đây mới là phương án đang được lấy ý kiến, chưa phải quyết định điều chỉnh địa giới hành chính. Vì vậy, việc thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân có ý nghĩa quan trọng, giúp quá trình tham gia ý kiến được thực hiện trên cơ sở hiểu rõ nội dung Đề án.

Kết quả của đợt lấy ý kiến không chỉ được thể hiện qua số lượng phiếu phát ra, thu về hay tiến độ hoàn thành, mà quan trọng hơn là bảo đảm mỗi ý kiến đều được thể hiện tự nguyện, được ghi nhận trung thực và tổng hợp đầy đủ, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện Đề án theo quy định.