Hà Nội khẩn trương làm rõ nghi vấn nguồn gốc thực phẩm bán trú

Thành lập đoàn công tác trực tiếp làm việc tại địa bàn

Liên quan đến việc phát hiện hộp thịt trâu Ấn Độ gần bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Hoài Đức, ngày 28/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin vụ việc và cử đoàn công tác trực tiếp tới làm việc với nhà trường cùng các cơ quan chức năng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh để tổng hợp, trình UBND thành phố. Báo cáo phải nêu rõ kết quả kiểm tra từng chi tiết kèm chứng cứ minh bạch, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm.

Theo chỉ đạo của Sở, địa phương cần tập trung đối chiếu hồ sơ, chứng từ với thực địa để làm rõ nguồn gốc, quy trình tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thực phẩm; phạm vi quản lý của đơn vị cung cấp suất ăn đối với khu vực kho mà phụ huynh đề nghị kiểm tra, cũng như việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, những băn khoăn của phụ huynh hiện vẫn là thông tin nghi vấn, chưa thể khẳng định thực phẩm ghi trên bao bì đã đưa vào chế biến suất ăn cho học sinh. Việc xác minh khẩn trương nhằm bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bữa ăn học đường đúng quy định, đúng chất lượng.

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức lo lắng trước việc phát hiện nhiều vỏ bao bì thực phẩm in chữ nước ngoài tại khu vực tập kết rác gần bếp nấu. Ảnh: T.N

Phụ huynh phát hiện vỏ bao bì lạ tại khu vực tập kết rác

Sự việc diễn ra từ sáng 27/10, khi đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức) tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Tại khu vực tập kết rác phía sau bếp nấu, phụ huynh phát hiện nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài, nhãn mác ghi thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Lo ngại những loại thực phẩm này được sử dụng để chế biến bữa ăn cho học sinh, phụ huynh đề nghị kiểm tra nhà kho lân cận bếp nấu.

Tuy nhiên, đại diện đơn vị cung cấp suất ăn cho biết nhà kho không thuộc phạm vi bếp ăn nên từ chối mở cửa. Sự việc dẫn đến xô đẩy giữa hai bên, khiến phụ huynh tập trung đông người kéo dài qua đêm và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức thông tin, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã phân công cán bộ y tế phối hợp cùng phụ huynh giám sát trực tiếp bữa ăn bán trú và hoạt động tại cơ sở cung cấp.

Trong buổi kiểm tra sáng 27/10, quy trình chế biến về cơ bản được ghi nhận đúng quy định. Những nghi vấn hiện tập trung vào nguồn gốc vỏ bao bì tại khu vực rác và khu vực nhà kho chưa được kiểm tra. Nhà trường đã lập biên bản, báo cáo UBND xã Hoài Đức và tiếp tục tăng cường giám sát, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để giải tỏa triệt để lo lắng của phụ huynh.