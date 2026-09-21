Hà Nội: Khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong

Báo cáo xác định, vị trí hố ga, nơi nam sinh gặp nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt của tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Trong đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố (Sở Xây dựng Hà Nội) là đơn vị quản lý, liên danh Công ty cổ phần Đô thị Việt Úc - Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 thực hiện duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước.

Hố nước nơi nam sinh gặp nạn dẫn đến tử vong. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu xử lý ngay vị trí xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Ngày 20-9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần gia đình người bị nạn.

Trước đó, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh gặp nạn thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân nhiều lần kiến nghị song vẫn chưa có đơn vị sửa chữa, khắc phục.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có), đồng thời có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại.