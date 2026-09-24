Hà Nội: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy kho xưởng tại An Khánh

Tối muộn ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, lãnh đạo UBND xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội xác nhận xảy ra cháy tại một kho xưởng thuộc Khu công nghiệp An Khánh (TP. Hà Nội) vào khoảng hơn 21h tối cùng ngày.

Vụ cháy một kho xưởng xảy ra tại Khu công nghiệp An Khánh, TP. Hà Nội

Ngọn lửa bao trùm cả khu vực.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ cháy nhà xưởng tại gần khu vực Honda An Khánh, nằm sát Đại lộ Thăng Long xảy ra vào khoảng hơn 21h cùng ngày. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu vực, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhiều phương tiện chữa cháy được huy động đến hiện trường dập lửa.

Ngọn lửa làm hư hỏng gần như toàn bộ khung nhà xưởng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực phun nước dập lửa.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân lập tức thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường vụ cháy. Ít phút sau, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Hà Nội đã cử nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập lửa, ngăn cháy lan.

Khoảng 23h20 cùng ngày, các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn. Lực lượng chức năng huy động thêm máy xúc để tiếp cận hiện trường, hỗ trợ công tác chữa cháy, dập lửa.

Lực lượng chức năng tổ chức dập lửa, kiểm soát hiện trường và ngăn cháy lan.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Đồng, thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Các cơ quan chức năng TP. Hà Nội vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.