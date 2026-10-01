Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án buýt điện liên tỉnh đi Hưng Yên

Tính toán cơ chế trợ giá, bảo đảm hiệu quả vận hành

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) - Bến xe Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tuyến buýt điện Gia Lâm - Hưng Yên. (Ảnh minh họa).

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4957/UBND-ĐT ngày 28/9/2026 về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức “không trợ giá” sang “có trợ giá”.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Vận tải, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến.

Trong quá trình xây dựng phương án, các đơn vị phải rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên hành lang Hà Nội - Hưng Yên; làm rõ mức độ trùng lặp về hành trình, điểm dừng, phạm vi phục vụ cũng như khả năng kết nối với các tuyến hiện hữu.

Đồng thời, xác định nhu cầu đi lại, sản lượng hành khách dự kiến; xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tần suất, biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động và số lượng phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phương án tổ chức vận hành phải bảo đảm hiệu quả, chất lượng dịch vụ và khả năng thu hút hành khách. Các nội dung liên quan đến phương tiện, nhân lực, cơ sở hạ tầng, điểm đầu cuối, điểm dừng đỗ và những điều kiện cần thiết khác sẽ được các đơn vị phối hợp hoàn thiện.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố hoàn thiện phương án, báo cáo Sở trước ngày 5/10/2026.

Về cơ chế tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính được giao làm đầu mối phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí và phương án trợ giá cho tuyến buýt điện theo quy định.

Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm rà soát, thẩm định các nội dung về chi phí vận hành, doanh thu dự kiến, mức trợ giá và nhu cầu kinh phí ngân sách; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố để thực hiện tuyến.

Phối hợp Hà Nội - Hưng Yên, sớm đưa tuyến vào vận hành

Phòng Vận tải được giao làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên để thống nhất các nội dung liên quan đến hành trình tuyến, điểm đầu cuối, điểm dừng, lộ trình và thời gian hoạt động.

Đồng thời, Phòng Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc hoàn thiện các thủ tục mở tuyến và tổ chức vận hành tuyến buýt liên tỉnh theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Xây dựng yêu cầu tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị, báo cáo lãnh đạo Sở để báo cáo UBND thành phố trước ngày 8/10/2026.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội được đề nghị chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng, khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành; bảo đảm phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để có thể tổ chức vận hành tuyến theo tiến độ được giao.

Sở Xây dựng Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung triển khai ngay, chủ động phối hợp, bảo đảm hoàn thành các nội dung theo thời hạn đề ra.

Việc nghiên cứu tổ chức tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá được đặt trong yêu cầu tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng và thúc đẩy giao thông xanh.