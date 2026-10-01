Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án buýt điện Gia Lâm - Hưng Yên. (Ảnh minh hoạ)

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4957/UBND-ĐT ngày 28-9-2026 về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến.

Trước đó, UBND thành phố thống nhất chủ trương theo đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh phương án tuyến từ hình thức không trợ giá sang có trợ giá.

Trong quá trình xây dựng phương án, các đơn vị được yêu cầu rà soát mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiện có trên hành lang Hà Nội - Hưng Yên; đánh giá mức độ trùng lặp về hành trình, điểm dừng, phạm vi phục vụ và khả năng kết nối với các tuyến hiện hữu. Đồng thời, xác định nhu cầu đi lại, sản lượng hành khách dự kiến để xây dựng tần suất, biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động và số lượng phương tiện phù hợp.

Phương án cũng phải làm rõ các điều kiện về phương tiện, nhân lực, hạ tầng, điểm đầu cuối, điểm dừng đỗ, bảo đảm hiệu quả vận hành và khả năng thu hút hành khách.

Về tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính được giao phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán chi phí, phương án trợ giá; rà soát chi phí vận hành, doanh thu dự kiến, mức trợ giá và nhu cầu kinh phí ngân sách. Đồng thời, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện tuyến.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố phải hoàn thiện phương án, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 5-10-2026.

Phòng Vận tải được giao làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên thống nhất về hành trình, điểm đầu cuối, điểm dừng, lộ trình và thời gian hoạt động; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các thủ tục mở tuyến và tổ chức vận hành theo quy định.

Sở Xây dựng yêu cầu tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị để báo cáo UBND thành phố trước ngày 8-10-2026.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội được đề nghị chủ động phối hợp, hoàn thiện phương án, bảo đảm phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức vận hành tuyến theo tiến độ.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Duy Phong, việc chuyển sang phương án buýt điện có trợ giá được kỳ vọng tăng khả năng kết nối vận tải hành khách công cộng giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời tạo thêm một tuyến vận tải xanh trên hành lang liên tỉnh.