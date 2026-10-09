Hà Nội khẩn trương hoàn thiện các trận địa pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Ba trận địa dự kiến đồng loạt khai hỏa lúc 21 giờ ngày 10/10, với nhiều hiệu ứng pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật trên mặt nước.

Các ống phóng pháo hoa được tập kết bên hồ Hoàn Kiếm, sẵn sàng phục vụ công tác lắp đặt trận địa bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp đặt hệ thống pháo hoa trên mặt hồ Hoàn Kiếm, chuẩn bị phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch tổ chức, chương trình bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô diễn ra tại ba địa điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, trong thời gian 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10.

Trong những ngày qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) phối hợp với tập đoàn Sun Group triển khai công tác chuẩn bị tại các trận địa. Các lực lượng tập trung vận chuyển, bố trí thiết bị, lắp đặt hệ thống pháo hoa và kiểm tra các điều kiện an toàn trước thời điểm khai hỏa.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân phối hợp lắp đặt các thiết bị tại trận địa pháo hoa, chuẩn bị cho màn trình diễn tối 10/10/2026. Ảnh: TTXVN phát

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, lắp đặt các giàn pháo hoa tại trận địa, chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa tối 10/10/2026. Ảnh: TTXVN phát

Sáng cùng ngày, pháo hoa tiếp tục được vận chuyển, lắp đặt tại các trận địa dưới sự bảo vệ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các khu vực bố trí pháo hoa được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị.

Tại hồ Hoàn Kiếm, trận địa pháo hoa được bố trí phía trước khu vực Bưu điện Hà Nội, thuộc phường Hoàn Kiếm. Theo đơn vị tài trợ, trận địa này có 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí trên mặt nước.

Màn trình diễn tại hồ Hoàn Kiếm được thiết kế kết hợp giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp và các hiệu ứng hỏa thuật, tận dụng không gian mặt hồ cùng cảnh quan khu vực trung tâm Thủ đô. Đây là một trong những điểm bắn dự kiến thu hút đông người dân và du khách đến theo dõi trong đêm 10/10.

Tại hồ Tây, trận địa pháo hoa được bố trí ở khu vực phố Quảng Khánh, phường Tây Hồ. Đây là điểm bắn có số lượng pháo hoa tầm cao lớn nhất trong ba địa điểm, với 1.800 quả pháo nổ tầm cao, 475 quả pháo nổ tầm thấp, 200 quả pháo nổ nước và 900 giàn hỏa thuật.

Các ống phóng và giàn pháo hoa được tập kết tại khu vực hồ Tây (Hà Nội), chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa tối 10/10/2026. Ảnh: TTXVN phát

Các lực lượng khẩn trương lắp đặt hệ thống giàn pháo hoa tại khu vực ven hồ Tây, chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa tối 10/10/2026. Ảnh: TTXVN phát

Điểm nhấn của màn trình diễn tại hồ Tây là sự kết hợp giữa pháo hoa trên không, pháo nổ nước và hệ thống hỏa thuật bố trí trên mặt hồ. Các hiệu ứng ánh sáng được thiết kế ở nhiều độ cao, khai thác lợi thế không gian mặt nước rộng lớn của hồ Tây, tạo nên những màn trình diễn đa tầng.

Trong khi đó, tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông, trận địa pháo hoa được bố trí phù hợp với đặc điểm không gian mặt nước và cảnh quan xung quanh. Theo thông tin từ đơn vị tài trợ, gần 800 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại được chuẩn bị tại đây, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật.

Việc tổ chức điểm bắn tại hồ Văn Quán góp phần mở rộng không gian phục vụ người dân, tạo thêm địa điểm thưởng thức pháo hoa tại khu vực phía Tây Nam Thủ đô trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cùng với công tác lắp đặt, các lực lượng chức năng triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại những khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Các trận địa được bố trí lực lượng bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện ra vào; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông tại những khu vực liên quan để phục vụ công tác chuẩn bị.

Lực lượng dân quân tham gia vận chuyển thiết bị phục vụ công tác chuẩn bị bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát

Đối với các vị trí bố trí pháo hoa trên mặt nước, việc vận chuyển, lắp đặt và kiểm tra thiết bị được thực hiện theo phương án tổ chức, bảo đảm các yêu cầu an toàn trước thời điểm bắn. Lực lượng quân đội và các đơn vị liên quan phối hợp bảo vệ trận địa, hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực lắp đặt pháo hoa.

Theo kế hoạch, đúng 21 giờ ngày 10/10, ba trận địa tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán sẽ đồng loạt khai hỏa. Chương trình kéo dài 15 phút, phục vụ người dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ, kiểm soát khu vực trận địa pháo hoa, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuẩn bị chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát

Hoạt động bắn pháo hoa là một trong những sự kiện chào mừng ngày 10/10, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật trong dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng của Thủ đô.