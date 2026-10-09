Hà Nội khẩn trương hoàn thiện ba trận địa pháo hoa dịp 10/10

Lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ, kiểm soát khu vực trận địa pháo hoa, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuẩn bị chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng dân quân tham gia vận chuyển thiết bị phục vụ công tác chuẩn bị bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)

Các ống phóng và giàn pháo hoa được tập kết tại khu vực hồ Tây (Hà Nội), chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa tối 10/10/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Các ống phóng pháo hoa được tập kết bên hồ Hoàn Kiếm, sẵn sàng phục vụ công tác lắp đặt trận địa bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)

Cán bộ, chiến sỹ kiểm tra, lắp đặt các giàn pháo hoa tại trận địa, chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa tối 10/10/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân phối hợp lắp đặt các thiết bị tại trận địa pháo hoa, chuẩn bị cho màn trình diễn tối 10/10/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp đặt hệ thống pháo hoa trên mặt hồ Hoàn Kiếm, chuẩn bị phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)

Các lực lượng khẩn trương lắp đặt hệ thống giàn pháo hoa tại khu vực ven hồ Tây, chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa tối 10/10/2026. (Ảnh: TTXVN phát)