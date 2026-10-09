Hà Nội: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8-10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng xe máy số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn. Bên trong cửa hàng có nhiều xe máy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm khu vực bên trong, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân. Ảnh: TTXVN

Phát hiện hỏa hoạn, những người có mặt trong nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực phía trước cửa hàng trên phố Nguyễn Khánh Toàn, tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu, lực lượng chức năng đã ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được khoảng 30 xe máy, 8 ô tô tại các cơ sở kinh doanh lân cận cùng 2 công trình xung quanh. Tổng giá trị tài sản được bảo vệ ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh.