Chiều 24/11, UBND phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai di dời khẩn cấp 125 hộ dân sinh sống tại khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ đến nơi tạm cư sau vụ nổ khí gas xảy ra tại khu vực tầng 1 nhà tập thể E4, giáp phố Nguyễn Văn Tuyết.

Theo đánh giá ban đầu, vụ nổ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình khu tập thể Vĩnh Hồ, khiến các căn hộ tại đây không còn bảo đảm điều kiện an toàn để người dân tiếp tục sinh sống. Đáng chú ý, theo kết quả kiểm định nhà chung cư cũ từ năm 2015, khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ đã được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cấp C.

Trước tình hình trên, để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, UBND TP Hà Nội đã bố trí các căn hộ tại khu nhà ở tái định cư No06 Thượng Thanh, phường Việt Hưng, làm nơi tạm cư cho 125 hộ dân. Địa điểm này cách khu tập thể Vĩnh Hồ khoảng 18km.

Hiện trường sau vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 6 người tử vong.

Việc di chuyển người dân được triển khai từ 14h ngày 24/11. Chính quyền phường Đống Đa đã phối hợp hỗ trợ các hộ gia đình vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi ở mới; đồng thời làm việc với các đơn vị điện lực, cấp nước để bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại khu vực tạm cư.

Việc tổ chức di dời được triển khai khẩn trương nhằm đưa người dân ra khỏi khu vực công trình bị ảnh hưởng, hạn chế tối đa những rủi ro có thể phát sinh, nhất là khi kết cấu nhà tập thể đã bị tác động sau vụ nổ.

Trước đó, khoảng 8h ngày 24/11, vụ nổ khí gas xảy ra tại một nhà hàng ở phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình lân cận bị hư hỏng. Vụ việc khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương (theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội cập nhật đến 16h cùng ngày).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Ngành Y tế cũng huy động 7 xe cấp cứu cùng 30 cán bộ y tế tham gia công tác cấp cứu, vận chuyển người bị nạn.

Tối 24/11, Công an TP Hà Nội đã thông tin về nguyên nhân vụ nổ thương tâm xảy ra vào sáng cùng ngày tại số nhà 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ là do khí gas rò rỉ, kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp, dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và ôxy.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.