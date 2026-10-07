Hà Nội khai trương mô hình hệ sinh thái y tế - an dưỡng tích hợp toàn diện

Các đại biểu cắt băng khai trương Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO. (Ảnh: HANDICO)

Chiều 7/10, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và các đối tác phối hợp tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội. Công trình được khai trương nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), mang ý nghĩa xã hội thiết thực, là bước đi tiên phong trong việc hiện thực hóa các quyết sách lớn về an sinh xã hội, chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội.

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đại diện các ban, bộ, ngành, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam…

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội là kết quả của sự hợp lực giữa các đơn vị có bề dày kinh nghiệm và uy tín cao trong các lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng, y tế chuyên sâu, vận hành dưỡng lão và phục hồi chức năng gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Công ty Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 Nhật Bản, Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka được cố vấn chuyên môn bởi cùng Tập đoàn Y tế EMS (Nhật Bản). Các đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và vận hành nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ tốt nhất, đưa Tổ hợp trở thành điểm sáng an sinh tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương. (Ảnh: HANDICO)

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội có tổng diện tích khoảng 2.000m² với quy mô 9 tầng nổi và 2 tầng hầm (tổng diện tích sàn hơn 8.000m²); được quy hoạch đồng bộ cho hành trình khám, chữa bệnh, chăm sóc và điều trị khép kín.

Tại ba tầng khối đế là Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thành Công. Đây là mô hình phòng khám đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cả cơ bản và chuyên sâu của mọi người bệnh, kết hợp với việc trực tiếp phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong khu dưỡng cư của tổ hợp. Phòng khám được trang bị hệ thống cận lâm sàng cao cấp như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi, thăm dò chức năng,... sẵn sàng phục vụ khoảng 300 đến 400 lượt khám mỗi ngày. Các tầng không gian phía trên được dành cho khu căn hộ dưỡng cư kết hợp chăm sóc sức khỏe và Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng.

Ba mảnh ghép: y tế, chăm sóc và phục hồi đã cùng tạo nên một hành trình liền mạch, với người sử dụng dịch vụ là trung tâm.

Việc đưa Tổ hợp chăm sóc sức khỏe vào hoạt động không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư mà còn tạo lập một mô hình thí điểm tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn liền với y tế hiện đại, nhân văn. Nơi người cao tuổi được sống trong một không gian an dưỡng đúng nghĩa, được quan tâm và kết nối. Nơi người bệnh có thêm cơ hội phục hồi chức năng để trở lại với những sinh hoạt thường nhật. Và nơi mỗi gia đình có thể thêm yên tâm khi có một địa chỉ chăm sóc sức khỏe toàn diện, uy tín.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới thì việc đưa vào vận hành mô hình chăm sóc sức khỏe khép kín trong đó ưu tiên đối tượng là người cao tuổi là một bước cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chỉ số phát triển con người theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại lễ khai trương. (Ảnh: HANDICO)

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: có khoảng 40% người bệnh đến khám tim mạch mỗi ngày là các bác hơn 60 tuổi. Các bác sĩ cấp cứu, điều trị, đặt stent… giúp người bệnh khỏe lại. Nhưng về nhà, người cao tuổi lại có thể ngã trong nhà tắm, quên thuốc, tái phát những bệnh thường gặp… và lại phải nhập viện. Đó là thực tế mà rất nhiều gia đình đang phải đối mặt. Vì trăn trở đó, và được sự khuyến khích của những lãnh đạo thành phố, các đơn vị liên quan phối hợp triển khai mô hình Tổ hợp chăm sóc sức khỏe.

“Không phải là thêm một bệnh viện nữa, mà chúng tôi "đưa bệnh viện về nhà". Để ở đây, các cụ được chăm sóc trọn vẹn và bình an” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Tại tổ hợp có khu khám bệnh toàn diện để các cụ không phải chạy từ khoa này sang khoa khác; có khu cấp cứu đầy đủ trang thiết bị với nhân viên y tế nhiều kinh nghiệm, phòng khám tim mạch, lão khoa, nội tiết; có khu phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và dinh dưỡng riêng cho người cao tuổi. Nhưng quan trọng hơn cả, các cụ vẫn được ở trong chính ngôi nhà của mình, bên con cháu. Mỗi căn hộ được thiết kế như một ngôi nhà ấm cúng, nhưng bên trong là cả một hệ thống quy trình, thiết bị để bảo đảm an toàn cho mọi tình huống sức khỏe.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết: Mỗi người cao tuổi là một câu chuyện khác nhau, nên phải "cắt may" phương án chăm sóc riêng cho từng người - vì không có hai người già nào giống nhau cho dù là anh em ruột thịt.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án liên thông, nhắc lịch tái khám, theo dõi sức khỏe từ xa Telehealth để con cháu dù ở xa vẫn biết hôm nay bố mẹ huyết áp thế nào, ăn uống ra sao…