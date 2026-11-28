Hà Nội đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 6641/UBND-ĐMPT ngày 26/11/2026 về việc đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung TP phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và danh mục các trường thông tin thuộc những nguồn dữ liệu đủ điều kiện khai thác, chia sẻ do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp, chủ động rà soát nhu cầu, đề xuất các bài toán khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành trong ngành, lĩnh vực phụ trách. Các đề xuất gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phối hợp triển khai.

Các đơn vị đồng thời phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, xác định những thông tin, dữ liệu có thể khai thác, tái sử dụng để đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP được giao chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu thành phần hồ sơ, yêu cầu thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính với danh mục dữ liệu đủ điều kiện khai thác, chia sẻ. Qua đó, xác định cụ thể các thủ tục có khả năng cắt giảm, đơn giản hóa trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có và đủ điều kiện khai thác theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Trung tâm khẩn trương xây dựng phương án cắt giảm thành phần hồ sơ, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu và tổ chức triển khai theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo, đề xuất UBND TP. Hà Nội xem xét, chỉ đạo.

Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 12/2026 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tại Chương trình số 42-CTr/BCĐ57.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cập nhật, cung cấp danh mục dữ liệu đủ điều kiện khai thác, chia sẻ; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị kết nối, sử dụng dữ liệu. Đồng thời, Sở phối hợp bảo đảm điều kiện kỹ thuật, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nguồn dữ liệu đáp ứng yêu cầu khai thác thực tế, ưu tiên những bài toán có thể triển khai ngay từ nguồn dữ liệu hiện có.