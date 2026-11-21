Người nộp thuế giao dịch tại Thuế cơ sở 7 thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách

Theo số liệu của Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 10 tháng của năm 2026 ước đạt 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, báo cáo của Sở Tài chính thành phố Hà Nội ghi nhận tổng thu đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán. Ở góc độ cơ quan thuế, đến hết tháng 10-2026, tổng thu ngân sách do Thuế thành phố Hà Nội thực hiện đạt 613.790 tỷ đồng, bằng 100,04% dự toán pháp lệnh cả năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025...

Việc quản lý thu ngân sách hiệu quả được triển khai từ thành phố đến từng địa bàn, nơi trực tiếp nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và những biến động về nguồn thu.

Thực tế tại phường Dương Nội cho thấy, khi nhiệm vụ được phân công cụ thể, thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý vướng mắc, công tác thu ngân sách có thể đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 26-10, tổng thu ngân sách tại phường Dương Nội đạt gần 3.810 tỷ đồng, bằng 152% dự toán; thu ngân sách cân đối của phường đạt xấp xỉ 530 tỷ đồng, bằng 107% dự toán, là một trong những địa phương có số thu tăng cao.

Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm cho biết, trên địa bàn phường có hơn 8.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh. UBND phường đã phối hợp với Thuế cơ sở 15 rà soát, theo dõi tiến độ thu; kiểm tra hằng tuần và đánh giá hằng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhận diện nguy cơ hụt thu. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 2 chợ La Cả, La Dương và 5 tuyến phố kinh doanh.

Ở cấp thành phố, Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu quản lý thuế và phân tích rủi ro để nhận diện các trường hợp có dấu hiệu bất thường. Thay vì kiểm tra dàn trải, cơ quan thuế tập trung vào doanh nghiệp, lĩnh vực và ngành nghề có nguy cơ vi phạm cao; đồng thời phối hợp với lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường trao đổi thông tin, xác minh hóa đơn, chứng từ và xử lý gian lận.

Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường thông tin, ngành Thuế đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ cũng được chú trọng nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, từ đó nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách.

Hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế tại Thuế cơ sở 4 thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Điều hành thu ngân sách gắn với thúc đẩy tăng trưởng

Kết quả thu tích cực tạo dư địa cho thành phố điều hành ngân sách 2 tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu các khoản thu, tiến độ giữa các lĩnh vực vẫn có sự khác biệt. Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt 264.402 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, bằng 98,6% dự toán. Thu từ nhà, đất đạt 112.617 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán, tăng 7,1%. Các khoản thuế, phí khác đạt 233.895 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán, tăng 0,8%.

Như vậy, nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh tăng khá, nhưng chưa hoàn thành dự toán, trong khi nguồn thu này có ý nghĩa quan trọng đối với tính ổn định của ngân sách. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng, doanh thu và lợi nhuận tăng, nguồn thu ngân sách cũng có điều kiện tăng theo. Vì vậy, bên cạnh việc quản lý chặt nghĩa vụ thuế, thành phố cần tạo thuận lợi để doanh nghiệp duy trì sản xuất, phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với nguồn thu từ đất đai, kết quả vượt dự toán góp phần bổ sung nguồn lực cho thành phố. Song, việc khai thác quỹ đất cần gắn với quy hoạch, tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch. Nguồn thu này cần được xem là một phần trong tổng thể cân đối ngân sách, không thay thế yêu cầu mở rộng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi làm việc với Sở Tài chính (ngày 5-11) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu, ngành Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đầy đủ các nguồn thu, khai thác dư địa còn lại, phấn đấu đạt kết quả thu ngân sách cao nhất năm 2026.

Cùng với nhiệm vụ thu, thành phố yêu cầu tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển cụm công nghiệp. Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần được thực hiện thực chất, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và khả năng đóng góp cho tăng trưởng.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 từ 11% trở lên. Để đạt mục tiêu này, việc điều hành thu ngân sách cần gắn với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư. Tăng thu không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan thuế, mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả tháo gỡ khó khăn, tiến độ triển khai dự án và sức phát triển của các khu vực kinh tế.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, Hà Nội cần tiếp tục quản lý chặt các khoản thu, kịp thời khắc phục tình trạng kê khai thiếu, nợ thuế và gian lận; đồng thời tháo gỡ khó khăn để hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Khi nguồn thu được mở rộng từ nền tảng kinh tế thực, ngân sách thành phố sẽ có thêm nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, dịch vụ công và an sinh xã hội.