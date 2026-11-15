Hà Nội khai thác động lực tăng trưởng ngành dịch vụ

Với hơn 3.500 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, Hà Nội đang sở hữu nguồn hàng hóa nông thôn phong phú, giàu tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, để những sản phẩm này thực sự khẳng định vị thế trên thị trường, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu mà còn phải mở rộng hệ thống phân phối, kết nối cung - cầu và hình thành các kênh tiêu thụ ổn định, lâu dài.