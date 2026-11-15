Hà Nội khai thác động lực tăng trưởng ngành dịch vụ
Quý III vừa qua, Hà Nội lần đầu đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số với 10,02%. Song, để cán đích mục tiêu 11% cả năm, quý IV đòi hỏi mức tăng trưởng lên tới 16,5% – một áp lực lớn, buộc thành phố phải khai thác tối đa mọi dư địa. Trong đó, kinh tế dịch vụ, tiêu biểu là làn sóng concert quốc tế thu hút hàng trăm nghìn khán giả, đã minh chứng rõ nét khả năng kích cầu, thúc đẩy chi tiêu và lan tỏa đa ngành. Bài toán đặt ra là làm thế nào để tối ưu hóa những lợi thế này, tạo động lực thực chất cho tăng trưởng của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khai-thac-dong-luc-tang-truong-nganh-dich-vu-24626111520210054.htm