Tham dự sự kiện có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phạm Thi Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội, các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đông đảo nhân dân và du khách tại Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 / 24-11-2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh văn hóa là cội nguồn sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng sâu sắc: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng ấy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại.

Thăng Long - Hà Nội có chiều sâu lịch sử văn hóa.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc Bộ Chính trị xác định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nét đẹp người Hà Nội.

Đối với Thăng Long - Hà Nội, chiều sâu văn hiến được kết tinh qua hơn một nghìn năm lịch sử, hiện diện trong hệ thống di sản, di tích, làng nghề, phố cổ, các giá trị nghệ thuật, tri thức và nếp sống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong đó, con người Hà Nội với truyền thống thanh lịch, văn minh, nhân ái, giàu trí tuệ và khát vọng sáng tạo là chủ thể gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường tham dự khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai; phát triển văn hóa phải gắn chặt với phát triển kinh tế, xã hội, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng. Thành phố sẽ tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy sức sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh toàn xã hội trong gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Khối diễu hành các địa phương Hà Nội.

Múa rối Hà Nội.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận, quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và người dân đến từ các địa phương của Thủ đô. Qua ba chủ đề “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”, chương trình tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, từ cội nguồn dân tộc, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Thủ đô đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Khối diễu hành phường Hoàn Kiếm.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24-11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm di sản tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa trên địa bàn thành phố.

Hà Nội nổi tiếng với những cành đào đỏ thắm.

Giới thiệu tranh Hàng Trống.

Thông qua ngày hội, Hà Nội hướng tới đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để các thế hệ gặp gỡ, trải nghiệm và cùng chia sẻ niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền di sản, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.