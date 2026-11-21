Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển Thủ đô

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Theo ông Vũ Đại Thắng, tư tưởng này vẫn nguyên giá trị, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Văn hóa định hướng những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội. Sự phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế mà còn bằng tiến bộ xã hội, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Với vị thế Thủ đô của cả nước, Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội vừa tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, vừa có trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị đó trong thời đại mới.

Các đại biểu Trung ương, đại biểu thành phố Hà Nội tiến hành nghi lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Linh Phạm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, một Thủ đô ngàn năm văn hiến phải đồng thời năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển; là nơi khơi nguồn những giá trị văn hóa mới, tạo điều kiện để người dân được sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển. Vì vậy, đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai; phát triển văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, Hà Nội xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Thành phố tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô; ưu tiên nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa. Đồng thời, phát triển các không gian văn hóa gần gũi với đời sống như thư viện, nhà văn hóa, không gian đọc sách, sinh hoạt nghệ thuật và sáng tạo cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng văn hóa.

Thứ hai, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo và hình thành môi trường văn hóa lành mạnh. Thành phố chú trọng phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, ý thức công dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; đề cao văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ, văn hóa học đường và văn hóa trên không gian số.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc. Ảnh: Lê Hải

Thứ ba, khơi dậy sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô. Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện để trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm văn hóa phát huy tài năng; quan tâm bảo tồn, truyền nghề, trao truyền di sản. Thành phố đồng thời khuyến khích phát triển không gian sáng tạo, sản phẩm và dịch vụ văn hóa mang bản sắc Hà Nội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn di sản và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thứ tư, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa. Thành phố tạo điều kiện để nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia gìn giữ, sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ sáng tạo cùng đông đảo nhân dân.

Với truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là trái tim của cả nước và trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc.

Diễu hành 4.000 người, tái hiện hành trình văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Ngay sau lễ khai mạc, màn diễu hành quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được tổ chức với sự tham gia của khoảng 4.000 người. Chương trình gồm ba chương chủ đề: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo Hà Nội đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình nghệ thuật chính mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì.

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách còn được thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn tại ba sân khấu phụ quanh hồ Hoàn Kiếm, gồm khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Đoàn diễu hành đại diện xã Ba Vì, phường Sơn Tây, xã Phúc Thọ và xã Kiều Phú. Ảnh: Lê Hải

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, chương trình giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các ca khúc mang âm hưởng dân gian. Nhà hát Chèo Hà Nội cũng tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng.

Sân khấu tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay giới thiệu âm nhạc đương đại với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ; cùng các màn trình diễn flashmob, nhóm nhảy.

Trong khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Nhà hát Cải lương Hà Nội cũng có chương trình biểu diễn phục vụ khán giả.

Ngày 22/11, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội dự kiến tổ chức hai suất biểu diễn tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phục vụ các gia đình và khán giả nhỏ tuổi.

Bên cạnh các sân khấu ngoài trời, Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn mỗi ngày, giới thiệu các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh. Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng tần suất phục vụ lên 4 - 5 suất múa rối nước mỗi ngày, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách.