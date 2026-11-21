Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn,

Cùng dự buổi lễ có: Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ

Tham dự chương trình còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội; các đại sứ, đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946-24.11.2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Văn hóa là cội nguồn sức sống, sức mạnh tinh thần của dân tộc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh văn hóa là cội nguồn sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Trải qua những biến thiên của lịch sử, văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc ý chí độc lập, tự cường, bồi đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam.

Nhắc lại dấu mốc 80 năm trước, khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo Hà Nội tham dự buổi lễ

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham dự buổi lễ

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương tham dự buổi lễ

Theo ông Vũ Đại Thắng, việc Bộ Chính trị xác định ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đề cập đến chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, trải qua hơn một thiên niên kỷ, các thế hệ người Hà Nội đã bền bỉ gìn giữ, bồi đắp truyền thống yêu nước, hiếu học, trọng nghĩa tình, quý trọng tài năng, đồng thời rộng mở đón nhận tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Chiều sâu văn hiến ấy hiện diện trong những di sản, di tích, làng nghề, phố cổ; trong các giá trị nghệ thuật, tri thức và nếp sống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng trên hết, văn hóa Hà Nội được thể hiện trong con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, giàu trí tuệ và khát vọng sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội

Là Thủ đô của cả nước, Thành phố Vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong thời đại mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, giữ gìn truyền thống không có nghĩa chỉ lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, mà quan trọng hơn là làm cho các giá trị văn hóa tiếp tục sống trong hiện tại, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển cho tương lai.

Một Thủ đô ngàn năm văn hiến phải đồng thời là một Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển; một thành phố giàu di sản cũng phải là nơi khơi nguồn những giá trị văn hóa mới.

Tiết mục trống hội

Từ nhận thức đó, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai; phát triển văn hóa phải gắn chặt với phát triển kinh tế, xã hội, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo quan trọng.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, Hà Nội tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo và môi trường văn hóa lành mạnh; khơi dậy sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Tái hiện Lễ hội Gióng làng Phù Đổng

Trong đó, Thành phố chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, phát triển không gian sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Đồng thời, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; đề cao văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ, văn hóa học đường và văn hóa trên không gian số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò của nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong gìn giữ, sáng tạo, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp. Mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và người dân cần có những hành động thiết thực, từ gìn giữ nếp nhà, trao truyền nghề truyền thống, nuôi dưỡng thói quen đọc sách đến ứng xử tử tế nơi công cộng, quan tâm đến di sản và giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Diễu hành di sản, lan tỏa sắc màu văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp để những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, để truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm và sẻ chia niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Màn trống hội tưng bừng khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội

Ông bày tỏ mong muốn mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm trong ngày hội sẽ góp phần vun đắp tình yêu với Hà Nội, niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn trong ngày khai mạc là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người, trong đó có các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng và đại diện cộng đồng văn hóa đến từ các địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình diễu hành được xây dựng thành ba chương, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo Hà Nội đương đại, sáng tạo và hội nhập. Các khối diễu hành giới thiệu những biểu tượng tín ngưỡng, di sản lịch sử, nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống cùng các giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Các tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc

Sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm tiếp tục diễn ra đến ngày 24.11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và nhiều không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Các hoạt động gồm biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, trưng bày di sản, giới thiệu làng nghề, trải nghiệm cổ phục, ẩm thực, sản phẩm văn hóa sáng tạo và trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên Hồ Gươm.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị di sản mà còn tạo không gian để người dân trực tiếp thực hành, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa

Với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị di sản mà còn tạo không gian để người dân trực tiếp thực hành, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, góp phần đưa những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.