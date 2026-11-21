Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo người dân đến từ các xã, phường trên địa bàn Thủ đô...

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhắc lại dấu mốc cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Theo ông Vũ Đại Thắng, tư tưởng này vẫn giữ nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay, khi sự phát triển của đất nước không chỉ được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở tiến bộ xã hội, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Là Thủ đô của cả nước, đồng thời là Thành phố vì hòa bình và thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa và con người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhấn mạnh trách nhiệm tiếp nối giữa di sản và hiện tại, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: “Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là chỉ lưu giữ những gì thuộc về quá khứ. Điều quan trọng hơn là làm cho những giá trị văn hóa tiếp tục sống trong hiện tại, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển cho tương lai.”

Bày tỏ kỳ vọng về sức lan tỏa của ngày hội đối với cộng đồng, ông Vũ Đại Thắng chia sẻ: “Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm hôm nay có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền”, qua đó kêu gọi mỗi gia đình, cá nhân có thêm những hành động thiết thực để gìn giữ nếp sống văn minh và bảo tồn các nghề truyền thống.

Tái hiện dòng chảy di sản qua nghệ thuật và diễu hành

Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật kết hợp diễu hành di sản quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn diễn viên, nghệ nhân. Mở đầu chương trình là đại thực cảnh “Trống hội Thăng Long”, tiếp nối bằng màn trình diễn cờ hội của xã Dương Hòa và múa lân, rồng của xã Dân Hòa.

Tiếng trống hội Thăng Long vang lên rộn rã, mở màn cho không khí khai hội đầy hào khí. Ảnh: TTXVN

Chương trình diễu hành được chia thành ba phần: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”, tái hiện các lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Thăng Long – Hà Nội.

Lễ diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Ở phần “Từ thuở Thăng Long”, các đoàn diễu hành tái hiện truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, tín ngưỡng thờ Tứ Bất Tử và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được trình diễn trực tiếp như hát Dô, hát múa Ải Lao, Hội trận Gióng, rước hoa tre đền Sóc, múa lễ chữ “Thiên - Hạ - Thái Bình”, bên cạnh khối diễu hành Thăng Long Tứ Trấn và đoàn Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Lễ diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tiếp nối là phần “Hà thành phồn hoa”, khắc họa truyền thống hiếu học qua nghi thức Sĩ tử lên kinh vinh quy bái tổ, vinh danh 12 làng khoa bảng tiêu biểu của Thủ đô. Không gian di sản tiếp tục nối dài với các loại hình diễn xướng dân gian như ca trù, hát xẩm, múa Bài Bông, chèo tàu Tổng Gối, múa Bồng Triều Khúc, múa rối nước và rối cạn, cồng chiêng đồng bào Mường cùng nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi đền Trấn Vũ, kéo mỏ Xuân Lai.

Lễ diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đồng thời, nghệ nhân từ nhiều làng nghề trứ danh như gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống, lụa Vạn Phúc, may áo dài Trạch Xá, quạt giấy Chàng Sơn, hương Quảng Phú Cầu, hoa đào Nhật Tân… cũng tham gia diễu hành, giới thiệu nét đặc trưng của nghề thủ công Hà Nội.

Người dân Thủ đô náo nức tham gia lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: BTC

Khép lại chương trình diễu hành là phần “Thủ đô hội nhập” với các tiết mục ca múa nhạc đương đại do lực lượng thanh thiếu niên, học sinh Hà Nội biểu diễn, thể hiện hình ảnh một Thủ đô năng động, giàu sức sống trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bốn ngày diễn ra sự kiện (từ 21 đến 24/11), bên cạnh sân khấu chính, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại được tổ chức luân phiên vào các khung giờ sáng, chiều tại ba điểm quanh hồ Hoàn Kiếm gồm khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza – Hàng Khay. Cùng thời gian này, Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long tăng cường các suất diễn phục vụ công chúng. Nhiều không gian trung tâm như số 45 Tràng Tiền, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu) cũng mở cửa trưng bày hiện vật di sản, sản phẩm làng nghề, kết hợp ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trình chiếu 3D tại khu vực Tháp Rùa.