Hà Nội khai mạc Liên hoan Sân khấu mở rộng năm 2026

Tối 14/10, tại Rạp Công Nhân (Hà Nội), Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Liên hoan do UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan, cùng đông đảo đại biểu, khách mời và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Sự kiện diễn ra từ ngày 14/10 - 23/10, quy tụ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Các tác phẩm tham dự phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trong lựa chọn đề tài và phương thức thể hiện.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Lan tỏa giá trị sân khấu, phát huy nguồn lực văn hóa Thủ đô

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc và giàu sức sáng tạo, Hà Nội xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng cho phát triển.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp tôn vinh những giá trị nghệ thuật tiêu biểu, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích tìm tòi, đổi mới và sáng tạo trong hoạt động sân khấu.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đề cập đến định hướng phát triển văn hóa Thủ đô, ông Phạm Tuấn Long cho rằng, nghệ thuật sân khấu không chỉ đảm nhiệm vai trò bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn có khả năng hình thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội.

Thành phố kỳ vọng các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật tiếp tục phát huy tài năng, tâm huyết, đổi mới phương thức sáng tạo và biểu diễn, đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và làm phong phú đời sống văn hóa của người dân.

“Một Thủ đô nghìn năm tuổi không chỉ được nhận diện bằng những di tích, những con phố, những công trình hay những ký ức lịch sử, mà còn bằng những câu chuyện văn hóa được kể và được tiếp nối qua mỗi thế hệ. Và sân khấu chính là một trong những cách đẹp nhất để kể những câu chuyện ấy”, ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Kết nối nghệ sĩ, lan tỏa sức sáng tạo

Cũng tại lễ khai mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan cho biết, sự kiện là dịp tôn vinh các giá trị nghệ thuật sân khấu, đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi nghề nghiệp giữa các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ của Trung ương, Hà Nội và các địa phương.

“Liên hoan không chỉ tạo cơ hội để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu những tác phẩm đặc sắc đến công chúng, mà còn là dịp để những người làm nghề nhìn nhận, đánh giá hoạt động chuyên môn, tìm kiếm hướng đi mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả”, NSND Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cùng tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, ban tổ chức kỳ vọng các tác phẩm dự thi sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật phong phú, thông điệp nhân văn và góc nhìn đa chiều về cuộc sống.

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn Ai là cha tôi được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi. Từ ngày 15/10 đến ngày 22/10, các tác phẩm tiếp tục được giới thiệu tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội.

Ở loại hình kịch nói, các vở diễn tham gia gồm Phèo, Người con gái Hà Nội, Cô gái đội mũ nồi xám, Ảo ảnh, Bến bờ, Cuốn truyện bị đốt và Huyền thoại tuổi thanh xuân. Các tác phẩm chèo gồm Tấm Cám, Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù và Đạo học. Bên cạnh đó là vở tuồng Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi, cải lương Người con gái Hà Thành, xiếc Lời của tre và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh Khoảng trời con gái.

Khán giả hào hứng đón xem các chương trình biểu diễn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026:

Các nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục đặc sắc tại lễ khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Thông qua việc quy tụ nhiều loại hình sân khấu và các đơn vị nghệ thuật từ nhiều địa phương, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 góp phần thúc đẩy giao lưu chuyên môn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, khuyến khích sáng tạo và mở rộng khả năng tiếp cận sân khấu của công chúng.