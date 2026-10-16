Hà Nội khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề lần thứ 2 tại Chuyên Mỹ

Tối 15/10, tại Cụm công nghiệp Vân Từ (Hà Nội), Lễ hội vinh danh làng nghề lần thứ 2 và Tuần Văn hóa, Du lịch, Thương mại làng nghề xã Chuyên Mỹ năm 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tôn vinh nghệ nhân và thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề.

Diễn ra từ ngày 15 đến 18/10, sự kiện có quy mô khoảng 150 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như khảm trai, sơn mài, đồ mộc, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng. Đây là dịp để các nghệ nhân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp làng nghề giao lưu, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động trình diễn nghề truyền thống, giúp người dân và du khách trực tiếp tìm hiểu những công đoạn chế tác thủ công tinh xảo, qua đó cảm nhận giá trị văn hóa, kỹ thuật và sức sáng tạo được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Các sản phẩm trưng bày không chỉ thể hiện tay nghề của nghệ nhân mà còn góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương gắn với sự phát triển của các làng nghề truyền thống.

Lễ hội vinh danh làng nghề lần thứ 2 và Tuần Văn hóa, Du lịch, Thương mại làng nghề xã Chuyên Mỹ năm 2026 diễn ra từ 15 đến 18/10.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch được tổ chức, nổi bật là diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”, hành trình trải nghiệm du lịch “1 hành trình 3 điểm đến”, hội thi tìm hiểu lịch sử làng nghề dành cho học sinh và thi ẩm thực địa phương.

Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức hướng tới tăng cường kết nối giữa bảo tồn nghề truyền thống với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thương mại; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về di sản quê hương trong thế hệ trẻ.

Các gian hàng trưng bày đồ thủ công thu hút đông đảo người tham quan, mua bán

Bên cạnh phương thức quảng bá trực tiếp, Lễ hội chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức livestream bán hàng và xúc tiến thương mại điện tử, tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng cho các hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp. Qua đó, các sản phẩm làng nghề có thêm cơ hội mở rộng thị trường, thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại.