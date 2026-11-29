Hà Nội khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026
Tối 28/11, tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (phường Thanh Xuân), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối đặc sản ba miền - Lan tỏa giá trị hàng Việt - Thúc đẩy thương mại số”.
Tham dự sự kiện có Đồng chí Đặng Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau và đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khai-mac-hoi-cho-dac-san-vung-mien-viet-nam-2026-246261129185726746.htm