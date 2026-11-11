Hà Nội: Khai mạc Festival 'Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới' 2026

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo thành phố dự lễ khai mạc Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026. Ảnh: PV

Dự lễ khai mạc có bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội...

Đổi mới Cuộc vận động, tạo dựng niềm tin tiêu dùng

Festival diễn ra từ ngày 11 đến 15/11, với quy mô khoảng 200 gian hàng, quy tụ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nghệ nhân của Thủ đô cùng nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc Festival, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Cuộc vận động cần tiếp tục đổi mới, hướng tới mục tiêu từ “ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến “tự hào, tin dùng hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đây không chỉ là sự thay đổi về thông điệp, mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của hàng Việt trên thị trường.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Bộ Chính trị phát động từ năm 2009, là chủ trương lớn có ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội sâu sắc. Sau 17 năm triển khai, Cuộc vận động đã từng bước đi vào đời sống, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành văn hóa ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Tại Hà Nội, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Cuộc vận động được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đáng chú ý, thông qua các chương trình kết nối cung cầu, thành phố đã phối hợp với hơn 30 tỉnh, thành phố đưa trên 3.000 sản phẩm vào hệ thống phân phối trên địa bàn.

Đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội chụp ảnh tại lễ khai mạc. Ảnh: PV

Kết quả này cho thấy vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại trong việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng cơ hội tiêu thụ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, để hàng Việt thực sự chiếm lĩnh thị trường bằng niềm tin và sự lựa chọn tự nhiên của người tiêu dùng, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc mở rộng điểm bán hay tăng cường quảng bá.

Theo bà Bùi Huyền Mai, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, Cuộc vận động cần tiếp tục đổi mới, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

Thông điệp “tự hào, tin dùng hàng Việt Nam chất lượng cao” đặt trọng tâm vào chất lượng và niềm tin của thị trường. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Khi sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng và sức cạnh tranh, niềm tự hào về hàng Việt mới được chuyển hóa thành quyết định mua sắm bền vững. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để Cuộc vận động phát huy hiệu quả thực chất, gắn việc khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường với phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường trong nước.

Nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt

Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới Cuộc vận động, đồng thời tạo không gian kết nối, quảng bá và tôn vinh những giá trị đặc sắc của sản phẩm Việt Nam.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội bấm nút khai mạc Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026. Ảnh: PV

Với khoảng 200 gian hàng, Festival giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản, đặc sản vùng miền và thương hiệu Việt Nam tiêu biểu. Sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nghệ nhân từ nhiều địa phương tạo điều kiện để sản phẩm đặc trưng tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Đối với Hà Nội, việc tổ chức các hoạt động kết nối, quảng bá hàng Việt có ý nghĩa thiết thực trong phát huy lợi thế của hệ thống phân phối, thị trường tiêu dùng lớn và mạng lưới sản xuất đa dạng của thành phố. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương khẳng định giá trị, tìm kiếm đầu ra và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Bà Bùi Huyền Mai cho biết, thông qua Festival, Ban Tổ chức mong muốn tạo thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, mở rộng hợp tác, phát triển thị trường; đồng thời lan tỏa niềm tự hào về trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần đưa sản phẩm, thương hiệu Việt ngày càng vươn xa.

Điểm đáng chú ý là Festival không chỉ hướng tới hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng hàng hóa và trách nhiệm của các chủ thể trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng hàng Việt minh bạch, đáng tin cậy. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng, thúc đẩy thị trường nội địa phát triển.

Bà con nhân dân Thủ đô thăm quan các gian hàng. Ảnh: PV

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt không chỉ là nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp mà cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng người tiêu dùng. Các hoạt động xúc tiến thương mại cần tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, tạo cơ hội cho sản phẩm có chất lượng tiếp cận thị trường, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sáng tạo và xây dựng thương hiệu lâu dài.

Khẳng định niềm tin vào sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bà Bùi Huyền Mai tin tưởng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế của hàng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026 vì vậy không chỉ là nơi hội tụ những sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, mà còn là dịp lan tỏa khát vọng phát triển, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Từ niềm tự hào đến niềm tin tiêu dùng, từ kết nối thị trường đến nâng cao năng lực sản xuất, Cuộc vận động đang hướng tới mục tiêu đưa hàng Việt phát triển bằng chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh bền vững.