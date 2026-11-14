Hà Nội khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế, đại sứ và đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường chào mừng 200 nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Festival. Đồng thời nhấn mạnh, làng nghề không chỉ góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Thành phố hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia. Đáng chú ý, bốn làng nghề tiêu biểu của Hà Nội đã được vinh danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo toàn cầu của Hội đồng Thủ công Thế giới, gồm: Gốm sứ Bát Tràng, Dệt lụa Vạn Phúc, Điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và Khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ. Với kết quả này, Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số lượng thành viên tham gia mạng lưới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, bảo tồn làng nghề không chỉ là giữ gìn sản phẩm mà còn phải gìn giữ tri thức, kỹ năng nghề, không gian văn hóa và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối nghề. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các làng nghề cần đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và mở rộng thị trường, đồng thời không đánh mất bản sắc riêng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Duy Khánh.

Festival năm nay được kỳ vọng tạo cầu nối để nghệ nhân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thông qua các không gian trưng bày, trình diễn, trải nghiệm, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh và xúc tiến thương mại, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam có thêm cơ hội nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Festival diễn ra từ ngày 13 - 16/11, các hoạt động bên lề kéo dài từ ngày 12 - 17/11 tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Hoàng thành Thăng Long và một số điểm đến, trong đó có Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng).

Với quy mô không gian trưng bày lên tới 10.000m², Festival gồm các phân khu giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống và quốc tế; thiết kế, sáng tạo; chuyển đổi số; sản xuất xanh, Net-Zero; triển lãm hoa, cây cảnh, văn hóa ẩm thực và thương mại.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương, hoạt động kết nối thiết kế sáng tạo ngày 15/11; chương trình giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang thủ công tối cùng ngày và các tour tham quan, trải nghiệm tại những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ.