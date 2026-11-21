Ngày Văn hoá Việt Nam

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện cùng các đơn vị liên quan.

Đây là sự kiện văn hóa mang tính biểu trưng, đồng thời là ngày hội cộng đồng nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội. Thông qua chuỗi hoạt động, thành phố mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Các đại biểu tiến hành nghi lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ trước giờ khai mạc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Mở đầu chương trình khai mạc là đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, với sự kết hợp của màn múa cờ hội do xã Dương Hòa biểu diễn, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Những tiết mục mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống tạo không khí rộn ràng, mở màn cho ngày hội văn hóa giữa không gian di sản hồ Hoàn Kiếm.

Điểm nhấn của sự kiện là màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm và các khu vực phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người. Được xây dựng qua ba chương chủ đề “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”, chương trình tái hiện hành trình lịch sử của vùng đất nghìn năm văn hiến, từ cội nguồn truyền thống đến diện mạo một Thủ đô năng động, sáng tạo và hội nhập.

Không chỉ tập trung tại sân khấu chính, Ngày Văn hóa Việt Nam còn mở rộng không gian trải nghiệm tới nhiều địa điểm quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau lễ khai mạc, từ 9h30 đến 10h30 ngày 21/11, người dân và du khách có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật tại ba sân khấu phụ gồm khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn cùng những ca khúc mang âm hưởng dân gian được giới thiệu tới công chúng. Buổi chiều cùng ngày, từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Chèo Hà Nội tiếp tục biểu diễn phục vụ người dân và du khách.

Trong khi đó, không gian tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tập trung giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ có chương trình biểu diễn tại đây.

Đáng chú ý, ngày 22/11, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội dự kiến tổ chức hai suất biểu diễn tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vào buổi sáng (9h30 - 10h30) và buổi tối (19h15 - 20h15), mang đến thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật cho các gia đình và khán giả nhỏ tuổi.

Bên cạnh những giá trị truyền thống, chương trình cũng dành không gian cho âm nhạc đương đại và các hình thức biểu diễn trẻ. Tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức chương trình âm nhạc hiện đại với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ trong buổi sáng. Buổi chiều, các câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy sẽ mang đến những màn trình diễn sôi động.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng. Ảnh: Bộ VHTTDL

Ngoài các sân khấu ngoài trời, hai nhà hát tại khu vực trung tâm cũng tham gia phục vụ công chúng. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn mỗi ngày, giới thiệu các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh. Sau mỗi suất diễn, khán giả có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ và nhận ảnh lưu niệm.

Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng tần suất phục vụ lên 4-5 suất múa rối nước mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân, du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Với việc kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, biểu diễn đương đại và các hoạt động cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa sôi động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Qua đó, những giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực nuôi dưỡng bản sắc và sức sáng tạo của Thủ đô.