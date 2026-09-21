Hà Nội: Khắc phục kịp thời sự cố sạt mái đê sông Đáy

Lực lượng chức năng xã Vân Đình khắc phục sự cố đê tả Đáy. Ảnh: UBND xã Vân Đình.

Thông tin từ Hạt Quản lý đê số 12 (Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến đê tả Đáy, lực lượng chức năng phát hiện sự cố sạt mái đê phía hạ lưu đê Bối Sơn Công - Đồng Tiến.

Vị trí xảy ra sự cố tương ứng K60+900 đê tả Đáy thuộc địa phận thôn Thành Vật (xã Vân Đình). Chiều dài cung sạt dọc theo tuyến đê là 30 m. Chiều sâu cung sạt từ 0,2 - 1,5 m (tính từ mặt đê bê tông xuống).

Hạt trưởng Hạt Quản lý đê số 12 Lê Anh Tuấn cho biết, sơ bộ đánh giá nguyên nhân sự cố sạt mái đê tả Đáy là do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài; chênh lệch mực nước thượng hạ lưu, lượng ngậm nước trong đất bão hòa.

Vị trí xảy ra sự cố có mái đê dốc; địa chất nền yếu, cùng với việc phía dưới chân đê hạ lưu là ao, là tổng hoà các yếu tố dẫn đến tình trạng sạt mái đê tả Đáy nêu trên.

Ngay sau khi sự cố phát sinh, Hạt Quản lý đê số 12 đã phối hợp với lực lượng chức năng xã Vân Đình, huy động hàng trăm người, khẩn trương vào cuộc, xử lý sự cố sạt mái đê tả Đáy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các lực lượng và người dân tổ chức đóng cọc gia cố, đóng và xếp các bao cát, chèn chắn tại khu vực mái đê bị sạt. Phương án xử lý kịp thời giúp ổn định vị trí bị sạt, hạn chế nguy cơ đất tiếp tục trượt xuống phía hạ lưu.

Khu vực xảy ra sự cố. Ảnh: UBND xã Vân Đình.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình Phạm Nam Tiến, đến nay, khu vực sạt lở mái đê tả Đáy đã được chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Quản lý đê số 12 xử lý, gia cố và cơ bản bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phượng hiện tiếp tục duy trì các biện pháp cảnh báo, khoanh vùng và canh gác. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực nguy hiểm.

“Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt mái đê tả Đáy, nhất là trong bối cảnh mực nước sông Đáy còn cao, và thời tiết có thể tiếp tục diễn biến phức tạp…”, ông Phạm Nam Tiến nói thêm.

Theo Hạt trưởng Hạt Quản lý đê số 12 Lê Anh Tuấn, hiện nay đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng canh gác, phân luồng giao thông, hạn chế xe tải trọng lớn đi qua tuyến đê tả Đáy, nhất là đoạn xảy ra sự cố sạt.

Để đảm bảo an toàn đê tả Đáy trong mùa mưa lũ năm 2026 và những năm tiếp theo, Hạt Quản lý đê số 12 đề nghị UBND xã Vân Đình tiếp tục phối hợp theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến vị trí bị sạt. Đồng thời, UBND xã sớm nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý triệt để sự cố, không để phát sinh, lan rộng trên tuyến đê tả Đáy.